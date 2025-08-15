قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة
مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة
قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر
إلهام شاهين برفقة هاني رمزي وسعد لمجرد بالساحل الشمالي
القاهرة الإخبارية: موسكو تتمسك بشروطها ولا تنوي التنازل في الملف الأوكراني
قرار من فيريرا وإدارة الكرة بشأن تدعيم هجوم الزمالك
هيدي كرم تثير الجدل بفستان لافت.. صور
نسرين طافش تتألق في إطلالة صيفية مبهجة.. شاهد
سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21 الآن | فيديو
إعلام عبري: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة
ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة.. تفاصيل
برلمان

برلماني: انتشار مصانع الأسمدة غير المرخصة تهديد خطير للأمن الغذائي

أميرة خلف

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن انتشار المصانع الغير مرخصة لإنتاج الأسمدة المغشوشة، يمثل تهديدًا خطيرًا على القطاع الزراعي والأمن الغذائي، إلى جانب أنها تكبد المزارعين خسائر فادحة نتيجة تلف المحاصيل وضعف الإنتاجية.


و اشار "الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد " إلى ضرورة رفع وعي المزارعين، من خلال تدريبهم على كيفية التفرقة بين المنتج السليم والمغشوش، مع إطلاق حملات إعلامية تحذر من خطورة الأسمدة المغشوشة على الصحة والإنتاج.

وشدد عضو النواب على ضرورة تشديد الرقابة وتنفيذ القانون الذي يفرض عقوبات بالغة لمواجهة المخالفين وحماية للصحة العامة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن تقدم النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب،وتساءل " طنطاوى "  بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، بشأن مواجهة مصانع لإنتاج الأسمدة المغشوشة.


وذلك بعد إعلان الأجهزة الأمنية عن ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة يدير مصنعًا بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات المغشوشة، وبحوزته أكثر من 342 طنًا من المواد الخام المغشوشة ومجهولة المصدر. 

