المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول
ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني
قبل صرفها غدا .. حقيقة وقف المعاشات للأطباء أرباب السبعين عامًا
رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة سارة للمواطنين : خفض أسعار 15 سلعة بينها اللحوم والدواجن
20 % .. التعليم تعلن موعد التطبيق الفعلي لأعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي
هوا دا اللي حصل | أول تعليق من ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير
صور فنانات على محتويات مسيئة .. بلاغ رسمي من نقيب الممثلين
محافظ القليوبية: صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حريق مخزن البلاستيك بالقناطر |صور
يسري عبد الغني: 22 لاعبا من المقاولون في منتخبات الناشئين المصرية
وزير الزراعة: إنتاج لقاح محلي لمواجهة السلالة الجديدة من الحمى القلاعية
لن تتجاوز 20% من المجموع| كيف ستطبق أعمال السنة على طلاب الإعدادية؟
محمد صلاح: التتويج بالدوري الإنجليزي مع ليفربول أفضل لحظاتي
توك شو

وزير الزراعة: حماية الثروة الحيوانية أولوية .. ونسير على الطريق الصحيح

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
علي مكي

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حماية الثروة الحيوانية تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن جهود التحصين والمتابعة المستمرة أسهمت في الحفاظ عليها على مدار السنوات الماضية.


وأوضح وزير الزراعة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أنه منذ نحو شهرين تم رصد ظهور نوع جديد من الحمى القلاعية في بعض الدول المجاورة، وهو ما دفع الوزارة إلى تكثيف إجراءات الرصد والمتابعة تحسبًا لانتقاله إلى الداخل. وأشار إلى أن بعض الجهات عرضت استيراد خمسة ملايين جرعة لقاح من إحدى الدول العربية، إلا أن اللجان العلمية رفضت ذلك لحين التأكد من ملاءمة اللقاح للسلالة الجديدة.


وأضاف وزير الزراعة أن فرق المتابعة اكتشفت حالات محدودة جدًا في مزرعتين صغيرتين، لم تتجاوز أعدادها أصابع اليد الواحدة، وتم على الفور عزل الفيروس والتأكد من أنه نوع غير عنيف. واستغلت الوزارة هذه الفرصة لإنتاج لقاح متأقلم مع السلالة داخل معهد اللقاحات المصري.


وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم بالفعل تجهيز مليون ونصف جرعة في بداية الأسبوع الجاري، وسيتم إنتاج مليون ونصف أخرى خلال أيام، لتوزيعها على مديريات الطب البيطري في جميع المحافظات، وبدء حملة وقائية شاملة، رغم أن المرض غير منتشر حاليًا، وذلك استباقًا لأي احتمالات خاصة مع اقتراب موسم الشتاء.


وأكد أن الأطباء البيطريين يواصلون حملات المتابعة والفحص الدوري للأسواق والمزارع، وأن أي ظهور لأمراض أو أوبئة في الدول المحيطة يقابَل بخطط احترازية فورية، مشددًا على أن الأسواق تعمل بشكل طبيعي، وأن القطاع يسير على الطريق الصحيح بفضل الإجراءات الاستباقية والرقابة المستمرة.

وزير الزراعة الثروة الحيوانية الأطباء

