وزير الزراعة: إنتاج لقاح محلي لمواجهة السلالة الجديدة من الحمى القلاعية

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحمى القلاعية مرض معروف في المنطقة، ومصر تمتلك برامج تحصين فعالة حافظت على الثروة الحيوانية على مدار السنوات الماضية.



وأوضح وزير الزراعة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه قبل نحو شهرين تم رصد ظهور سلالة جديدة من الحمى القلاعية في بعض الدول المجاورة، ما أثار مخاوف من إمكانية انتقالها إلى الداخل المصري.



وأضاف أن بعض الجهات عرضت استيراد خمسة ملايين جرعة لقاح من إحدى الدول العربية، إلا أن اللجنة العلمية المختصة رفضت الأمر لضرورة التأكد من ملاءمة أي لقاح للوضع الوبائي في مصر.



وأوضح أن فرق الطب البيطري تواصل جولاتها الميدانية، ورصدت حالات محدودة جدًا في مزارع صغيرة، لم تتعدَّ أعداد الماشية المصابة أصابع اليد، وتم التعامل معها فورًا من خلال العزل والتشخيص المعملي الذي أكد أن السلالة الجديدة أقل حدة ولا تمثل خطرًا كبيرًا.



وأشار وزير الزراعة إلى أن هذه الحالات كانت فرصة للحصول على العزلة الفيروسية اللازمة لإنتاج لقاح محلي متأقلم مع السلالة الجديدة، حيث بدأ معهد اللقاحات البيطرية بالفعل في تصنيع التحصين المناسب، وأنتج المعهد مليونًا ونصف جرعة الأسبوع الماضي، ويجري تجهيز مليون ونصف جرعة أخرى لتوزيعها خلال أيام على مديريات الطب البيطري في المحافظات.



وشدد وزير الزراعة على أن الحملة ستكون وقائية واستباقية قبل دخول موسم الشتاء، لضمان تحصين الماشية ومنع انتشار أي عدوى محتملة، مؤكدًا أن المرض غير موجود على نطاق واسع في مصر، لكن الدولة تتحرك بمنهج وقائي يشبه التطعيم المسبق تحسبًا لظهوره.



وأكد "فاروق" أن الوزارة تراقب باستمرار الأوضاع الوبائية في الدول المحيطة، وتتخذ إجراءات احترازية فورية لحماية الثروة الحيوانية، لافتًا إلى أن الأسواق تعمل بشكل طبيعي، وحركة بيع وشراء العجول لم تتأثر، ما يعكس نجاح خطط الوقاية والسيطرة.