وزير الزراعة: تحسين السلالات المحلية يرفع إنتاج الألبان واللحوم

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الثروة الحيوانية تمثل أحد ركائز الأمن الغذائي للدولة، مشيرًا إلى أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا يتجاوز 60% من احتياجاتها، بينما يتم استيراد نحو 40% فقط من الخارج.

وأوضح وزير الزراعة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الخطة المستهدفة خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة تهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لتتخطى 80%، مشددًا على أن هذا التوجه يحظى بدعم واهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في ما يتعلق بتطوير السلالات المحلية واستقدام سلالات عالية القيمة والإنتاجية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن تحسين السلالات المحلية يسهم في زيادة إنتاجية الألبان واللحوم، وهو ما ينعكس إيجابًا على تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الأعباء على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن جودة الرعاية لا تقل أهمية عن جودة الغذاء نفسه، وأن الاستثمار في تطوير السلالات يعد استثمارًا مباشرًا في الأمن الغذائي لمصر.