في 15 يوما.. الزراعة تصدر 564 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 564 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري.

يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري.

وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات، وفي إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

إصدار 564 ترخيص تشغيل

وأشار سليمان، إلى أنه تم خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري إصدار 564 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينهم 254 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لافتا إلى أنه تم خلال نفس الفترة إصدار 13 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

واضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم الموافقة أيضا خلال النصف الأول من أغسطس على تسجيل 481 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 330 تسجيلة محلية، و151 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، لافتا إلى انه تم تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد 13 مصنع أعلاف بعدد 24 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفه.

وأوضح سليمان انه تم الموافقة أيضا على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية، وفتح أفاق جديدة لتصدير الفائض من كتاكيت التسمين المنتجة محلياً، لافتا إلى انه تم أيضا التنسيق مع كافة الجهات الرقابية المختصة والمعنية وشن أكثر من 60 حملة تفتيش مكثفة ومفاجئة على مخازن الأعلاف وخاماتها على مستوى جميع محافظات الجمهورية في آن واحد، للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.

وتابع انه يجرى أيضا متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع القومي للبتلو وتقديم كافة أوجه الدعم الفني على أرض الواقع بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري بكافة المحافظات، ذلك فضلا عن تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية والعملية بالمزرعة بعدد من المحافظات لتعريف صغار المربين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادي.

وشدد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداحنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم أيضا تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية والتي تشمل الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنصة مصر الرقمية، فضلا عن تطبيقات الهاتف المحمول فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت.