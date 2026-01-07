الرجالة بتتقمص أسرع ولا الستات .. سلوى عبدالغفارتكشف | فيديو

أكدت صانعة المحتوى سلوى عبدالغفار أن الرجال في العلاقات العاطفية يميلون إلى الغضب بشكل أسرع مما هو متعارف عليه، إلا أنهم يحتاجون وقتًا أطول للصلح واحتواء الخلافات.

ولفتت عبدالغفار، خلال حوارها برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن هذا السلوك لا يرتبط بالقوة بقدر ما يرتبط بالكرامة وطريقة التعبير عن المشاعر.

وأوضحت أن تضخيم الخلافات وربطها بالكرامة يعد من أبرز أسباب المشكلات بين الطرفين، مشيرة إلى أن التعامل ببساطة يمكن أن يسهم في حل نصف الأزمات داخل العلاقات.

وأشارت إلى أن الخلافات اليومية البسيطة بين الطرفين قد تكون نوعًا من الدلال.