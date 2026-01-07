قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة عمل طاجن أم علي في الفرن

طاجن أم على، من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص في فصل الشتاء ويساعد على الشعور بالدفء والسعادة في نفس الوقت.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن أم على من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير طاجن أم على

عجينة باف بيستري محمصة

بندق

جوز هند
سوداني محمص

لبن

سكر

لبن بودرة

فانيليا

كريمة خفق

قشطة بلدي

زبدة

سكر بودرة

طريقة عمل أم علي بالقشطة

ضعي البندق والسوداني وفي طاجن وضيفي عليهم الباف بيستري المحمص و كريمة و القشطة البلدي.

اغلي اللبن مع لبن البودرة في وعاء وضيفي عليهم الزبدة و السكر و الفانيليا و السكر البودرة وقلبيهم جيدا ووادخليهم في الفرن الساخن إلى تمام النضج و تقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

