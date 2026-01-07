قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع المدني السوري: إجلاء نحو 3 آلاف مدني في حلب معظمهم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية
جهات التحقيق تنفي شبهة جرائم العدوان على المال العام عن نادي الطيران
الخطوط الجوية اليمنية: نجاح أول رحلة لنقل الرعايا الأوروبيين العالقين في سقطرى إلى جدة
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وفضلها وأفضل الأعمال لإحيائها
هل تندلع الحرب بين أمريكا وروسيا؟.. التفاصيل في حلقة جديدة لبرنامج على مسئوليتي
البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية
3 مليار جنيه استثمارات منفذة لتطوير شركات القابضة للأدوية
ملاكي ونقل وكهرباء.. تعرف على أعداد المركبات المرخصة والمؤمن عليها خلال ديسمبر
وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان قيمة الاحترام
آباء وأبناء الكنيسة يحتفلون مع قداسة البابا تواضروس بالعيد | صور
ساعات حاسمة أمام حكومة نتنياهو مع احتدام الخلاف حول قانون الإعفاء من التجنيد
الرجالة بتتقمص أسرع ولا الستات .. سلوى عبدالغفارتكشف | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خليفة: سياسات الزراعة حققت زيادة غير مسبوقة في الصادرات لتصل إلى 9 ملايين طن

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين
الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين
شيماء مجدي

استعرض الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين ومدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد في القاهرة، أبرز مشروعات وأنشطة المركز المنفذة في مصر، خلال الفترة من عامي 2024- 2025 مؤكدًا الدور المتنامي لـ أكساد في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال مشروعات تطبيقية في مصر والدول العربية تشمل 24 مشروعاً تنموياً في مصر وتهدف هذه المشروعات بشكل أساسي إلى مواجهة التحديات المناخية، وتحقيق الأمن الغذائي، واستنباط سلالات زراعية وحيوانية تتناسب مع البيئات الجافة.


وقال خليفة في كلمته خلال الاجتماع السابع للمنسقين الوطنيين ومدراء المكاتب العربية لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور الدكتور نزار هاني وزير الزراعة اللبناني والدكتور امجد بدر وزير الزراعة السوري والدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد أن مشروعات «أكساد» في مصر تركز على مجالات حيوية، في مقدمتها استنباط ونشر أصناف محسّنة من المحاصيل الاستراتيجية الملائمة للظروف البيئية المصرية، وتحسين إنتاجية الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة، إلى جانب تنمية الثروة الحيوانية من خلال برامج التحسين الوراثي والتغذية غير التقليدية مشيرا إلي نجاح «اكساد» في الاعتماد بنسبة 80% في تمويل مشروعاتها في مصر علي علاقات المنظمة مع الجهات الدولية للتمويل ومنها منظمة «الفاو» ومنظمات التمويل الدولية. 

وأشار نقيب الزراعيين ومدير مكتب أكساد في القاهرة، إلى أن المركز ينفذ عددًا من المشروعات التطبيقية والبحثية المشتركة مع الوزارات والجهات البحثية المصرية، تشمل إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدام مياه الري، والحفاظ على الموارد الوراثية النباتية والحيوانية، وبناء قدرات الكوادر الفنية عبر التدريب ونقل التكنولوجيا الحديثة مشيرا إلي أنه تم مؤخراً خلال عام 2025 توقيع حزمة جديدة من هذه المشروعات لتعزيز صمود القطاع الزراعي المصري، وهي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكد خليفة، أن وجود مكتب أكساد في القاهرة يعكس أهمية مصر كشريك رئيسي في برامج العمل العربي المشترك، وضرورة الإستفادة من التجربة المصرية وجهاز مستقبل مصر في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية  مشيدا بنجاح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تنفيذ حزمة من الإجراءات التي انعكست علي زيادة الصادرات الزراعية المصرية لأكثر من 9 ملايين طن بزيادة 1.5 مليون طن عن العام السابق 2024. 


وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق التعاون وتنفيذ مشروعات جديدة تخدم صغار المزارعين وتسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية في الزراعة المستدامة والأمن الغذائي ومنها مشروعات حصاد مياه الأمطار في ساحل الشمالي الغربي في مطروح.


ولفت نقيب الزراعيين ومدير مكتب أكساد في القاهرة إلى أن أبرز مشروعات "أكساد" الحالية تشمل مشروعات المحاصيل والحبوب والزراعة الذكية مناخيا، موضحا أن هذه الحزمة من المشروعات تركز على استنباط أصناف قادرة على تحمل الإجهادات البيئية ومنها ​استنباط أصناف قمح متحملة للملوحة والجفاف وتقييم وانتخاب تراكيب وراثية من قمح الخبز لتلائم التربة الملحية والظروف الجافة.


وأوضح “خليفة” أن هذه المشروعات تستهدف ​تحسين إنتاجية القمح في صعيد مصر لزيادة إنتاجية القمح تحت ظروف الإجهاد الحراري المرتفع و​تطوير البقوليات باستخدام تقنيات النانو لتحسين قدرة العدس والحمص على تحمل الجفاف، وتطوير أصناف من الفول البلدي المقاوم للهالوك و​إكثار البذور بتسجيل وإكثار "بذرة المربى والأساس" لأصناف أكساد الحديثة من القمح في المزارع المصرية.

​وأشار نقيب الزراعيين ومدير مكتب أكساد في القاهرة خلال الإجتماع السادس للمنسقين الوطنيين ومدراء المكاتب العربية لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور الدكتور نزار هاني وزير الزراعة اللبناني والدكتور والدكتور امجد بدر وزير الزراعة السوري والدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز الي أن قائمة المشروعات التي ينفذها المركز في مصر تشمل تنمية الثروة الحيوانية و​تهدف هذه المشروعات إلى تحسين السلالات المحلية لزيادة إنتاج اللحوم والألبان وتحسين سلالات الماعز والأغنام من خلال تهجين الماعز المحلي مع الماعز الدمشقي «الشامي» باستخدام تقنيات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة لزيادة إنتاج الحليب والتوائم​ من خلال نشر السلالات المحسنة لتوزيع كباش وأتيس محسنة  وراثياً مثل أغنام العواس على المزارعين في المناطق الصحراوية مثل مطروح والساحل الشمالي.

توفير مياه الشرب والري التكميلي


​وأكد خليفة، أن المشروعات تضم أيضا إدارة الموارد المائية وحصاد الأمطار و​تتركز هذه الأنشطة في المناطق التي تعتمد على الأمطار والمياه الجوفية بالإضافة إلي تنفيذ​مشروعات حصاد مياه الأمطار ةإنشاء سدود مائية وخزانات أرضية في مطروح والساحل الشمالي الغربي لتوفير مياه الشرب والري التكميلي لأشجار الزيتون والتين مشيرا الي  تحديث خرائط المياه الجوفية لضمان السحب الآمن والمستدام للمياه و​دعم مشروع 1.5 مليون فدان من خلال بروتوكول تعاون مع شركة "تنمية الريف المصري الجديد" لتقديم الخبرات الفنية في مجالات التربة، واختيار المحاصيل المناسبة، والإنتاج الحيواني وتنفيذ نماذج للزراعة الذكية والمستدامة تراعي التراكيب المحصولية المناسبة لطبيعة المنطقة في الوادي الجديد.

سيد خليفة نقيب الزراعيين أكساد الأمن الغذائي البيئات الجافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

ترشيحاتنا

عمر هشام

برعاية حكومية وشراكات عالمية.. الاتحاد المصري للجولف يعلن أكبر أجندة بطولات في تاريخه

"الوطنية للإعلام":

الوطنية للإعلام: وثائقي إذاعي احتفاء بالإعلامي الكبير صبري سلامة

تواضروس الثاني

المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تهنئ قداسة البابا بالكاتدرائية|صور

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

المزيد