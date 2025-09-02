صدق اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد على الطلب المقدم من النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب بشأن إطلاق اسم الدكتورة الراحلة نيفين الحسيني، مدير إدارة بورفؤاد التعليمية، على إحدى مدارس مدينة بورفؤاد تقديرا لمسيرتها وعطائها المخلص خلال فترة عملها.

محافظ بورسعيد يصدق على إطلاق اسم الدكتورة نيفين الحسيني على إحدى مدارس مدينة بورفؤاد

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا القرار يأتي تكريما لما قدمته الفقيدة من جهود بارزة وإنجازات ملموسة خلال فترة توليها منصب مدير إدارة بورفؤاد التعليمية والتي عرفت خلالها بإخلاصها وتفانيها وأخلاقها الرفيعة وتركت أثرا طيبا بين جميع زملائها ،مؤكدا علي إطلاق اسمها بإحدى مدارس بورفؤاد يعد تخليدا لذكراها العطرة وتقديرا لمكانتها وما قدمته من عطاء متميز لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.