محافظ بورسعيد ينعي الدكتورة نيفين الحسيني مدير إدارة بورفؤاد التعليمية

نعى اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة نيفين الحسيني، مدير إدارة بورفؤاد التعليمية وزوجة اللواء عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء

وأكد محافظ بورسعيد أن الفقيدة الراحلة كانت نموذجًا للقيادة المخلصة في العمل، حيث قدمت جهودًا متميزة في خدمة المنظومة التعليمية بمدينة بورفؤاد، وأسهمت بجهدها وعطائها في الارتقاء بالعملية التعليمية، مشيدًا بما تركته من أثر طيب بين زملائها والعاملين تحت إدارتها.

ويتقدم محافظ بورسعيد بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيدة وذويها، ولجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.