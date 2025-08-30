لخدمة أهالي جنوب بورسعيد .. استمرار أعمال إنارة طريق ترعة السلام

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال إنارة طريق ترعة السلام، بدءًا من كوبري زيدان سند وحتى كوبري شادر عزام، بطول ٥ كيلومترات، وذلك لخدمة أهالي قرى الجنوب وتيسير حركة المرور ليلاً.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، وحرصه على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير خدمات البنية التحتية بمختلف مناطق المحافظة

وتشمل الأعمال الجارية صب القواعد الخرسانية الخاصة بأعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية ورفع الأعمدة وجارٍ تركيب الكشافات، بما يسهم في تعزيز معدلات الأمان وتسهيل حركة المواطنين والمركبات وتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات

وأكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد علي أن العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من إنارة هذه الطرق الحيوية في أقرب وقت مع مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة في التنفيذ ، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.