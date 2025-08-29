قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى مولده .. كيف كان يتعامل النبي مع الأهل والجيران؟
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
خطط تطوير شاملة لإعادة الوجه الحضاري لمساكن بورفؤاد

محمد الغزاوى

تزامنًا مع جهود محافظة بورسعيد، لإحداث طفرة تنموية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على كافة الأصعدة، و تماشيًا مع خطط  تحسين المظهر العام والخدمات الأساسية ضمن خطة التطوير العمراني

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، تواصلت أعمال تطوير و رفع كفاءة البنية التحتية بمساكن الحزب الوطني بمدينة بورفؤاد، والتي تأتي تحت إشراف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير ، واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد.

وفي ضوء خطة تطوير قطاع الطرق لتحقيق السيولة والإنسيابية فى حركة المواطنين والسيارات و لمواكبة أعمال التنمية،  فإنه جاري  أعمال رصف الطرق الرئيسية بالطبقة الأسفلتية الأولى، فضلاً عن رصف الطرق الداخلية والفرعية بالإنترلوك، وتشمل الأعمال بالمنطقة تنفيذ رصف الطرق الداخلية، مع الحفاظ على المسطحات الخضراء وإعادة تنسيق الزراعات العشوائية بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير، لضمان الاستخدام الأمثل للمساحات والحفاظ على الهوية البصرية للمدينة.

كما تتواصل أعمال رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة، ورفع المخلفات بشكل دوري لتيسير الحركة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد بأن المشروع يتضمن توسعة بعض الطرق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، ورفع كفاءة الإنارة باستخدام أعمدة ديكورية حديثة، إلى جانب تنفيذ أعمال “لاند سكيب” راقية، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، وإزالة الترانشات القديمة المتهالكة، وإنشاء شبكة صرف صحي جديدة تخدم 118 عقارًا.

وتشمل الأعمال المنطقة الممتدة من شارع القدس الشريف وحتى شارع العباس، ومن شارع نور الإسلام وحتى شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي، بما يشمل كافة الشوارع الفرعية والممرات الداخلية، في واحدة من أكبر عمليات تطوير البنية التحتية التي تشهدها مدينة بورفؤاد ، وفق أحدث أساليب التطوير المتبعة و بما يحقق أفضل مظهر حضاري لمدينة بورفؤاد، و يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

أسعار الذهب

سعر الدولار

جزء من المضبوطات

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

ابراهيم شيكا

سوزي الاردنية

روبي

روبي عن حفلها بالعلمين الجديدة: أحلى حاجة ليا السنادي

روبي

بحضور كامل العدد.. روبي سندريلا ختام الروماني بالعلمين الجديدة (صور)

درة

درة تخطف الأنظار على متن يخت بالساحل الشمالي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

بميزة من الثمانينيات.. تويوتا تحدث أشهر سياراتها

للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

