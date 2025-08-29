خطط تطوير شاملة لإعادة الوجه الحضاري لمساكن بورفؤاد

تزامنًا مع جهود محافظة بورسعيد، لإحداث طفرة تنموية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على كافة الأصعدة، و تماشيًا مع خطط تحسين المظهر العام والخدمات الأساسية ضمن خطة التطوير العمراني

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، تواصلت أعمال تطوير و رفع كفاءة البنية التحتية بمساكن الحزب الوطني بمدينة بورفؤاد، والتي تأتي تحت إشراف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير ، واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد.

وفي ضوء خطة تطوير قطاع الطرق لتحقيق السيولة والإنسيابية فى حركة المواطنين والسيارات و لمواكبة أعمال التنمية، فإنه جاري أعمال رصف الطرق الرئيسية بالطبقة الأسفلتية الأولى، فضلاً عن رصف الطرق الداخلية والفرعية بالإنترلوك، وتشمل الأعمال بالمنطقة تنفيذ رصف الطرق الداخلية، مع الحفاظ على المسطحات الخضراء وإعادة تنسيق الزراعات العشوائية بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير، لضمان الاستخدام الأمثل للمساحات والحفاظ على الهوية البصرية للمدينة.

استمرار أعمال رفع كفاءة " مساكن الحزب " و تحسين المظهر العام والخدمات الأساسية بها

كما تتواصل أعمال رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة، ورفع المخلفات بشكل دوري لتيسير الحركة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد بأن المشروع يتضمن توسعة بعض الطرق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، ورفع كفاءة الإنارة باستخدام أعمدة ديكورية حديثة، إلى جانب تنفيذ أعمال “لاند سكيب” راقية، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، وإزالة الترانشات القديمة المتهالكة، وإنشاء شبكة صرف صحي جديدة تخدم 118 عقارًا.

وتشمل الأعمال المنطقة الممتدة من شارع القدس الشريف وحتى شارع العباس، ومن شارع نور الإسلام وحتى شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي، بما يشمل كافة الشوارع الفرعية والممرات الداخلية، في واحدة من أكبر عمليات تطوير البنية التحتية التي تشهدها مدينة بورفؤاد ، وفق أحدث أساليب التطوير المتبعة و بما يحقق أفضل مظهر حضاري لمدينة بورفؤاد، و يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .