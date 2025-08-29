قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى مولده .. كيف كان يتعامل النبي مع الأهل والجيران؟
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
بورسعيد .. إقبال كبير من أبناء المحافظة وزوارها على الشواطئ

محمد الغزاوى

شهدت شواطئ مدينة بورسعيد وبورفؤاد، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المواطنين وزوار المحافظة هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، حيث توافدت منذ الصباح الباكر أتوبيسات الرحلات من مختلف محافظات الجمهورية لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية.

كما حرص الزوار على ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية، وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير، وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونادي بورفؤاد الرياضي الذي يعد أقدم نادٍ في مصر، فضلا عن مشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية ذات الطراز الفرنسي الفريد، وميدان الملك فؤاد، والتجول وسط المسطحات الخضراء.

كما توافدت أعداد كبيرة من الزوار كذلك على جبال الملح بشركة النصر للملاحات، والتي تحولت إلى مزار سياحي شهير حيث استمتع الزوار بالتسلق والتصوير وسط أجواء طبيعية خلابة وكأنها جبال ثلجية بأوروبا ما جعلها من أبرز الوجهات السياحية التي يقصدها القادمين للمدينة.

ومن جانب اخر ، شهدت شواطئ بورسعيد وبورفؤاد إقبالا كثيفا من المصطافين للاستمتاع بالأجواء الصيفية المعتدلة ومياه البحر الصافية حيث مارس الزوار السباحة والألعاب الشاطئية، وقضوا أوقاتًا عائلية مميزة وسط أجواء من البهجة والمرح.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بضرورة تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمصطافين، كثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعداداتها بالتنسيق مع فرق الإنقاذ والإسعاف لتأمين الشواطئ، حيث انتشر رجال الإنقاذ بطول الشاطئ لتحذير المواطنين من تجاوز خط الأمان والتأكيد على الالتزام بتعليمات السلامة.

هذا، وقد سجلت مدينة بورسعيد اليوم الجمعة درجة حرارة عظمى بلغت 31°C وسط استقرار في حركة الأمواج وانتظام في حركة الملاحة والصيد بالبحر المتوسط وقناة السويس، وهو ما ساعد على توفير أجواء مثالية لمختلف الأنشطة الترفيهية والشاطئية.

بورسعيد شواطئ بورسعيد جبال الملح رحلات اليوم الواحد

