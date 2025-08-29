بورسعيد .. إقبال كبير من أبناء المحافظة وزوارها على الشواطئ

شهدت شواطئ مدينة بورسعيد وبورفؤاد، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المواطنين وزوار المحافظة هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، حيث توافدت منذ الصباح الباكر أتوبيسات الرحلات من مختلف محافظات الجمهورية لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية.

كما حرص الزوار على ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية، وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير، وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونادي بورفؤاد الرياضي الذي يعد أقدم نادٍ في مصر، فضلا عن مشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية ذات الطراز الفرنسي الفريد، وميدان الملك فؤاد، والتجول وسط المسطحات الخضراء.

كما توافدت أعداد كبيرة من الزوار كذلك على جبال الملح بشركة النصر للملاحات، والتي تحولت إلى مزار سياحي شهير حيث استمتع الزوار بالتسلق والتصوير وسط أجواء طبيعية خلابة وكأنها جبال ثلجية بأوروبا ما جعلها من أبرز الوجهات السياحية التي يقصدها القادمين للمدينة.

ومن جانب اخر ، شهدت شواطئ بورسعيد وبورفؤاد إقبالا كثيفا من المصطافين للاستمتاع بالأجواء الصيفية المعتدلة ومياه البحر الصافية حيث مارس الزوار السباحة والألعاب الشاطئية، وقضوا أوقاتًا عائلية مميزة وسط أجواء من البهجة والمرح.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بضرورة تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمصطافين، كثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعداداتها بالتنسيق مع فرق الإنقاذ والإسعاف لتأمين الشواطئ، حيث انتشر رجال الإنقاذ بطول الشاطئ لتحذير المواطنين من تجاوز خط الأمان والتأكيد على الالتزام بتعليمات السلامة.

هذا، وقد سجلت مدينة بورسعيد اليوم الجمعة درجة حرارة عظمى بلغت 31°C وسط استقرار في حركة الأمواج وانتظام في حركة الملاحة والصيد بالبحر المتوسط وقناة السويس، وهو ما ساعد على توفير أجواء مثالية لمختلف الأنشطة الترفيهية والشاطئية.