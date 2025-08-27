محافظ بورسعيد: تسريع معدلات تنفيذ إستاد النادي المصري للانتهاء منه وفق البرنامج الزمني

شهد مشروع إنشاء إستاد النادي المصري الجديد بمحافظة بورسعيد تقدما ملموسا في معدلات التنفيذ، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية وبدعم مباشر من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

جاء ذلك وسط متابعة ميدانية مستمرة من وزارة الشباب والرياضة، واللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، الذي يولي اهتماما بالغا بالمشروع لما يمثله من أهمية رياضية وتاريخية وجماهيرية لأبناء المدينة الباسلة.

وشملت الأعمال الجارية الانتهاء من الهيكل الخرساني للمدرجات والمنحدرات بنسبة ١٠٠٪؜، وانتهاء أعمال الصرف الزراعي والتسويات اللازمة للملعب الرئيسي التجهيز لأعمال فرد النجيلة ،وكما تم الانتهاء من صب قواعد الشاشات وتركيب الشاسيهات الرئيسية، إلى جانب تركيب أعمدة الإنارة والكشافات واستكمال المظلة المعدنية والتوريدات الرئيسية للكابلات العمومية والأجهزة الصحية والمولدات الكهربائية، فيما تتواصل أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للفندق والمقصورة الرئيسية ومرافق الجماهير.

ويواصل اللواء محب حبشي متابعة أعمال استكمال توصيل المرافق العامة للإستاد بما يشمل أعمال الكهرباء والصرف الصحي وشبكات التليفونات والمياه، وذلك لضمان سرعة التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني المحدد وتهيئة كافة عناصر البنية التحتية للمشروع.

ويتم التنسيق بشكل دوري مع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي لضمان الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد والوفاء بكافة المعايير العالمية ليكون الإستاد الجديد صرحا رياضيا يليق بجماهير النادي المصري العريقة وتاريخ المدينة الرياضي.

وأكد محافظ بورسعيد علي أن الدولة تولي اهتماما خاصا بمشروع استاد النادي المصري باعتباره حلم طال انتظاره لجماهير بورسعيد الوفية مشددا على أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها وبالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية للإسراع بمعدلات التنفيذ بما يليق بتاريخ النادي وجماهيره، ومؤكدا أن ما يتحقق اليوم هو تجسيد حقيقي لدعم القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنشات الرياضية بمحافظة بورسعيد.