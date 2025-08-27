عقد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا، بديوان عام المحافظة لاستعراض عدد من الملفات المتعلقة بقطاع التعليم بمحافظة بورسعيد.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، و أعضاء مجلس النواب أحمد فرغلي و حسن عمار والدكتورة أمل عصفور، و طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من الجهات المعنية

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات للنهوض بقطاع التعليم داخل محافظة بورسعيد

لمناقشة عدد من ملفات عمل مديرية " التربية والتعليم " محافظ بورسعيد يجتمع بالمعنيين

كما تطرق اللقاء ، للحديث حول المشكلة الخاصة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بصرف المستحقات المالية للمعلمين حتى الآن، حيث وجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة لضمان حقوق المعلمين في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المعلمين وتقدير دورهم في بناء الأجيال.

وأكد محافظ بورسعيد في ختام الاجتماع استمرار المتابعة الدورية لكافة الملفات التعليمية والعمل على إزالة أي معوقات تعرقل تطوير المنظومة التعليمية داخل المحافظة.