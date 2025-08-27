وكيل تعليم بورسعيد يتابع استعدادات مدارس إدارة شرق للعام الدراسي الجديد

تابع طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم مدارس إدارة شرق التعليمية لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥_٢٠٢٦ بحضور رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وبدأ الغرباوي جولته بتفقد استعدادات مدرسة الشهيد أسامة عيد عبد الرحمن الابتدائية المعتمدة والتى تضم ٨١٣ طالب وطالبة موزعين على ١٩ فصلا دراسيا بحضور نجاة حسين وكيل المدرسة والتى أشاد خلالها بنظافة الفصول الدراسية والمعامل ودورات المياة موجها بالانتهاء من توزيع قوائم الفصول على رواد الفصول قبل نهاية الشهر الحالى.

كما تفقد وكيل تعليم بورسعيد مدرسة القناة الإعدادية بنين بحضور الأستاذ وائل الصيفى والتى تضم ٣٧ فصلا دراسيا بإجمالي عدد ١٩١٠ طالب موجها الشكر لمدير المدرسة والطاقم المعاون له لجهودهم الطيبة فى الحفاظ على الهوية التراثية للمدرسة العريقة التى تعد من أقدم مدارس المحافظة وموجها الشكر للعاملين بإدارة شؤون الطلبة والامتحانات لحسن استقبال أولياء الأمور والانتهاء من أعمال التحويلات من وإلى المدرسة بسهولة ويسر.