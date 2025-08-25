مدير تعليم بورسعيد يلتقى أولياء الأمور ضمن فعاليات مبادرة "زين فصلك "

التقى طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم عددا من أولياء أمور الطلاب بمدرسة الخنساء الابتدائية التابعة لإدارة الزهور التعليمية ضمن فعاليات مبادرة " زين فصلك " لتجميل وتزيين الفصول الدراسية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور محمد بدوى مدير عام إدارة الزهور التعليمية والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وتابع مدير تعليم بورسعيد استمرار تنفيذ مبادرة " زين فصلك " التي اطلقها التعليم الابتدائي الأسبوع الماضي في بادرة طيبة لرفع قيم الولاء والإنتماء للمدرسة وافتتح عددا من الفصول الدراسية المجهزة لاستقبال أبنائنا الطلاب على أعلى مستوى من التجهيزات بالامكانيات المتاحة.

الغرباوي يلتقى أولياء الأمور ضمن فعاليات مبادرة “ زين فصلك ”

وأشاد الغرباوي بجهود مدير المدرسة ولاء عبد الله ورواد الفصول وأولياء الأمور والمعلمين على الجهود الكبيرة المبذولة وعلى حرص الجميع لتحقيق الدعم النفسى وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وداعمة للطالب.

وفى ختام جولته عقد طاهر الغرباوى اجتماعا موسعا استهدف أولياء الأمور والمعلمين لتقييم المبادرة وقياس الأثر لديهم، مؤكدا على الدعم الكامل لأي مبادرة ترتقي بالعملية التعليمية بالمحافظة.