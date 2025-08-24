وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتابعان معدلات تنفيذ إستاد المصري

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ اجتماعاً، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الجارية داخل المشروع، والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية.

بحضور، اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، و كامل أبو علي رئيس النادي المصري، عبر الفيديو كونفرانس، وبحضور مسئولي شركة وادي النيل للمقاولات، المنفذة لمشروع استاد المصري بمحافظة بورسعيد.

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتابعان معدلات تنفيذ استاد المصري

خلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة وادي النيل من خلال عرض تقديمي الموقف التنفيذي للمشروع، وكافة الأعمال الإنشائية الجارية، بالإضافة إلى ما تم الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المحدد.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن استاد المصري ببورسعيد، يتم تنفيذه وفق أعلى المعايير الإنشائية والتصميمات الحديثة ليكون صرحاً رياضياً متكاملاً، يعكس مكانة النادي وتاريخه الكبير، ويدعم خطط الدولة في تطوير البنية التحتية الرياضية.