محافظات

وكيل شباب ورياضة بورسعيد يشهد حفل ختام النشاط الصيفي لنادي الحاويات

محمد الغزاوى

شهد المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد احتفالية كبرى بمناسبة ختام النشاط الصيفي لنادي الحاويات، وذلك برئاسة  أحمد أبو العطا، وبمشاركة متميزة من أكاديمية الباليه بقيادة الفنانة العالمية سوزي عسل، وإشراف الكابتن سالي نبيل، حيث قدمت الأكاديمية عرضًا فنيًا راقيًا أبهر الحضور ولاقى استحسانًا كبيرًا.

وقد شرفت الاحتفالية بحضور الدكتور محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، والدكتور أحمد حسن رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الثقافي والرياضي بالمحافظة.

وكيل شباب و رياضة بورسعيد يشهد حفل ختام النشاط الصيفي لنادي الحاويات

وفي كلمته، أشاد الدكتور محمد عبد العزيز بالأداء المبهر لأكاديمية الباليه، مؤكدًا أن ما شاهده من مواهب فنية شابة يعكس حجم الجهد المبذول في صقل قدرات الأطفال والشباب، وأن هذا التعاون بين نادي الحاويات والأكاديمية يمثل نموذجًا مثاليًا للتكامل بين المؤسسات الرياضية والثقافية في خدمة المجتمع.

كما وجه الشكر لرئيس نادي الحاويات وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر للأنشطة المتنوعة التي تساهم في بناء جيل جديد يجمع بين الإبداع الرياضي والفني.

و ألقى أحمد أبو العطا، رئيس نادي الحاويات، كلمة عبر فيها عن سعادته بنجاح الموسم الصيفي للنادي، مؤكدًا أن إدارة النادي حريصة على تقديم أنشطة متنوعة تجمع بين الرياضة والفن والثقافة لخدمة أبناء بورسعيد، ومشيدًا بالدور البارز للشباب والرياضة في رعاية ودعم مثل هذه الفعاليات.

ومن جانبها، وجهت الفنانة العالمية سوزي عسل قائدة الأكاديمية كلمة أعربت فيها عن شكرها الكبير لنادي الحاويات ومديرية الشباب والرياضة على هذه الشراكة المثمرة، مؤكدة أن ما شاهدناه اليوم هو حصاد جهد وتدريب طويل للأطفال والشباب الذين يستحقون الدعم والتشجيع، مشيرة إلى أن بورسعيد تزخر بمواهب فنية قادرة على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

كما عبرت الكابتن سالي نبيل، مدربة الباليه، عن فخرها بما قدمه طلاب الأكاديمية من أداء متميز، موضحة أن الهدف لم يكن فقط إتقان فن الباليه، بل أيضًا غرس قيم الالتزام والثقة بالنفس والعمل بروح الفريق في نفوس النشء. ووجهت الشكر لإدارة النادي برئاسة الأستاذ أحمد أبو العطا، والدكتور محمد عبد العزيز على دعمهم وتشجيعهم الدائم للأنشطة الثقافية والفنية.

وخلال الحفل ألقى الفنان الكبير صلاح الدمرداش كلمة قصيرة أعرب فيها عن إعجابه الشديد بالمستوى الراقي الذي قدمته الأكاديمية، مؤكدًا أن العرض جاء على قدر كبير من الاحترافية والإبداع، وأن بورسعيد تستحق أن تكون منارة للفن والثقافة إلى جانب تاريخها الرياضي العريق.

كما أعرب الدكتور شمس شاهين رئيس جامعة بورسعيد الأسبق عن انبهاره بالمستوى المتميز للعرض، مشيدًا بالجهود المبذولة من الأكاديمية ونادي الحاويات، ومؤكدًا أن هذه الفعاليات تمثل استثمارًا حقيقيًا في عقول وأرواح الأجيال القادمة.

وفي ختام الاحتفالية، التي قدمتها  فاطيما طلحة بإطلالة متميزة أضفت على الفعالية طابعًا من التألق والتنظيم الراقي، تم تكريم الأستاذ أحمد أبو العطا تقديرًا لجهوده في دعم النشاط الصيفي للنادي، إلى جانب تكريم عدد من الشباب والشابات المشاركين والمتميزين، وسط أجواء من البهجة والفخر بما تحقق من نجاحات.

بورسعيد محافظة بورسعيد الشباب و الرياضة نادى الحاويات

