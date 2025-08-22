بورسعيد.. استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الصرف الصحي بمنطقة القنال الداخلي

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمنطقة عمارات القنال الداخلي والمطلة على سوق السمك بحي العرب.

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد الشاملة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي ،محافظ بورسعيد.

محافظ بورسعيد.. استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمنطقة "القنال الداخلي"

وتشمل الأعمال إصلاح وتغيير التالف من نزلات الصرف الصحي الخاصة بالعمارات وذلك بدءًا من شارع الصباح وحتى شارع عادل الشربيني فضلا عن تنفيذ غرف التفتيش الإضافية اللازمة وإصلاح التالف من وصلات الصرف الصحي العمومية.

وتعتبر الجهود ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق السكنية والخدمية بحي العرب بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعكس المظهر الحضاري لمدينة بورسعيد.