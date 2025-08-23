قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

البكالوريا بين الحقائق والشائعات مؤتمر تعريفي بتعليم بورسعيد

تعليم بورسعيد يناقش "البكالوريا" بين الحقائق والشائعات
تعليم بورسعيد يناقش "البكالوريا" بين الحقائق والشائعات
محمد الغزاوى

شارك طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد في المؤتمر التعريفي بمدرسة ليسيه الحرية ، بحضور عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الثانوي الجدد.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنشر الوعي بنظام البكالوريا المصرية الجديد وتفنيد الشائعات المثارة حوله

حضر اللقاء الحسينى راغب مدير عام التعليم العام و لمياء الجهيني مدير إدارة التعليم الخاص و فؤاد جودة مدير المدرسة.

تعليم بورسعيد يناقش "البكالوريا" بين الحقائق والشائعات

استهل الغرباوي كلمته بشكر قيادات التعليم والمعلمين على الجهود الكبيرة التي بذلوها لإنجاح العام الدراسي الماضي وعقد امتحانات الثانوية العامة، مشيدًا بالانضباط وروح التعاون بين فرق العمل التعليمية بالمحافظة.

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أن الوزارة، برئاسة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت نظام البكالوريا المصرية بهدف رفع المعاناة عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، حيث يتيح النظام فرصًا تعليمية عادلة وأكثر مرونة، ويحرر الطالب من رهبة مصير الفرصة الواحدة المرتبطة بالثانوية العامة التقليدية.

وأشار إلى أن النظام الجديد يمنح الطالب أكثر من محاولة للتقدم وتحقيق التحسين، بخلاف النظام القديم الذي كان يحدد مصيره من امتحان واحد فقط. وأضاف أن البكالوريا المصرية تمنح أبناءنا شهادة محلية بمعايير دولية معترف بها، وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع للالتحاق بالجامعات المصرية والعالمية دون أي تمييز في قواعد التنسيق.

وأكد الغرباوي أن ما يثار من شائعات حول أن هناك مدارس مخصصة لنظام البكالوريا وأخرى للثانوية العامة عار تمامًا من الصحة، فالطالب وولي الأمر هما أصحاب القرار في اختيار النظام المناسب، ولا يوجد أي إلزام من الوزارة أو المدارس.

كما أوضح أن المناهج في الصف الأول الثانوي موحدة بين النظامين، أما في الصفين الثاني والثالث فتختلف فقط في نسبة محدودة لا تتجاوز ٢٠٪ تتعلق بمواد المستوى الرفيع، وهو ما يدحض الادعاءات حول صعوبة مناهج البكالوريا.د، لافتا إلى أن الشهادة معترف بها محليًا ودوليًا، وفق التعديلات التشريعية التي أقرتها الدولة، وأن جميع الكليات متاحة لطلاب البكالوريا تمامًا كما هي متاحة لطلاب الثانوية العامة، بنفس قواعد التنسيق دون أي فصل بين النظامين.

وأشار مدير المديرية إلى أن بعض الشائعات يقف وراءها أصحاب مصالح شخصية مثل مراكز الدروس الخصوصية التي تخشى نجاح النظام الجديد، مؤكدًا أن الوزارة تتصدى لمثل هذه المحاولات التضليلية بنشر الحقائق عبر منصاتها الرسمية. وأوضح أن الوزارة أعدت بالفعل مناهج جديدة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية مصرية ودولية ودور نشر وطنية، إلى جانب خطة تدريب متكاملة للمعلمين، فضلًا عن إصدار أدلة استرشادية وتوضيحية للطلاب وأولياء الأمور.

واختتم الغرباوي كلمته بالتأكيد على أن بورسعيد ستكون في طليعة المحافظات الداعمة لنظام البكالوريا المصرية، مؤكدًا على التزام المديرية بعقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور والطلاب لتوضيح جميع التفاصيل ونشر الوعي الكامل بالنظام الجديد.

جيب شيروكي
ازالة
هينونداي
مي عمر
