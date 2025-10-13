نائب محافظ كفر الشيخ يبحث عددًا من طلبات وشكاوى المواطنين.. صور

تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بفتح قنوات التواصل مع المواطنين، عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، لقاءً مع عدد من الأهالي للاستماع إلى شكاواهم، والعمل على وضع حلول عاجلة لها، بحضور الأجهزة والجهات المعنية.

وخلال اللقاء، عرض المواطنون عددًا من المشكلات في قطاعات التعليم والإسكان ومياه الشرب والبنية التحتية، وتمت مخاطبة الجهات التنفيذية المختصة لتحديد الموقف التنفيذي لكل شكوى ووضع الحلول المناسبة لها.

كما تم بحث عدد من طلبات وشكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وإيجاد حلول عاجلة لها، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والتعامل الميداني مع المشكلات بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

أكد محافظ كفرالشيخ أن تحسين الخدمات والمرافق أولوية قصوى، مشيرًا إلى تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ (114) والرقم (0473220792) لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين والتعامل الفوري معها بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.