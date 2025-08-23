وجه مجلس إدارة المصري الشكر لقيادات وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم على قرارهم بإقامة مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية بالسويس.

المصري يشكر الداخلية ورابطة الأندية لهذا السبب

كان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، اصدر بيانا أكد خلاله توجيه خالص الشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولقيادات مديرية أمن السويس بقيادة اللواء حسام الدين الدح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن السويس ، و النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم على تفهمهم لمطلب مجلس إدارة النادي وموافقتهم على إقامة مباراة الجولة الخامسة بين المصري وكهرباء الإسماعيلية على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأحد الموافق الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري.

واستلم النادي المصري كتاب حصلت صدى البلد على صورة ضوئية منه جاء ممهور بتوقيع طه عزت مدير المسابقات برايطة الأندية يوضح موافقة الرابطة عل. إقامة المباراة بين المصري وكهرباء الإسماعيلية على ملعب السويس