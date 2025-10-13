قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء باكستان: ترامب هو المرشح الأفضل لنيل جائزة نوبل للسلام
الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم آمال تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
قمة شرم الشيخ للسلام| ترامب يغادر مصر بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة
سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد
قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد دعم اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكريس مسار التسوية السياسية
ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
مرأة ومنوعات

علامات خطيرة.. اكتشف أعراض السرطان

اسماء محمد

يعد السرطان من الأمراض الخطيرة التي تسبب الوفاة ومضاعفات خطيرة لذا من المهم اكتشافه مبكرا.

اعراض السرطان 

ووفقا لموقع الجمعية الأمريكية للسرطان، بعض العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا التي قد يُسببها السرطان

التعب أو الإرهاق الشديد الذي لا يتحسن مع الراحة (يحدث أحيانًا بسبب فقر الدم أو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء)

فقدان أو زيادة الوزن بمقدار 10 أرطال أو أكثر دون سبب معروف

مشاكل الأكل مثل عدم الشعور بالجوع، وصعوبة البلع، وألم البطن، أو الغثيان والقيء

تورم أو كتل في أي مكان في الجسم

سماكة أو كتلة في الثدي أو جزء آخر من الجسم

الألم، وخاصة الجديد أو بدون سبب معروف، والذي لا يختفي أو يزداد سوءًا.

تغيرات الجلد مثل ظهور كتلة تنزف أو تتقشر، أو ظهور شامة جديدة أو تغير في شامة، أو قرحة لا تلتئم، أو اصفرار الجلد أو العينين ( اليرقان )

السعال أو بحة الصوت التي لا تختفي

نزيف أو كدمات غير عادية بدون سبب معروف

تغير في عادات الأمعاء، مثل الإمساك أو الإسهال، الذي لا يختفي أو تغير في شكل البراز

دم في البراز

تغيرات المثانة مثل الألم عند التبول، أو وجود دم في البول، أو الحاجة إلى التبول بشكل متكرر أو أقل

الحمى أو التعرق الليلي

الصداع

مشاكل في الرؤية أو السمع

تغيرات في الفم مثل القروح أو النزيف أو الألم أو الخدر

تنبيه

العلامات والأعراض المذكورة  هي الأكثر شيوعًا في حالات السرطان، ولكن هناك العديد من الأعراض الأخرى غير المذكورة هنا و إذا لاحظت أي تغيرات كبيرة في طريقة عمل جسمك أو شعورك  خاصةً إذا استمرت لفترة طويلة أو ساءت.

 فأخبر طبيبك و إذا لم يكن الأمر مرتبطًا بالسرطان، فيمكن للطبيب معرفة المزيد عن حالتك وعلاجها إذا لزم الأمر و إذا كان سرطانًا، فستمنح نفسك فرصة العلاج المبكر، عندما يكون العلاج أكثر نجاحًا.

في بعض الأحيان، من الممكن اكتشاف السرطان قبل ظهور الأعراض و توصي الجمعية الأمريكية للسرطان وغيرها من الهيئات الصحية بإجراء فحوصات متعلقة بالسرطان وبعض الاختبارات للأشخاص حتى لو لم تظهر عليهم أي أعراض. 

يساعد هذا في الكشف المبكر عن بعض أنواع السرطان ويمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الكشف المبكر في  إرشادات الجمعية الأمريكية للسرطان للكشف المبكر عن السرطان .

تذكر، حتى لو أجريتَ فحوصاتٍ متعلقة بالسرطان، أنه من المهم مراجعة الطبيب إذا ظهرت عليك أي علامات أو أعراض جديدة أو متفاقمة وقد تشير هذه العلامات والأعراض إلى الإصابة بالسرطان أو أي مرض آخر يحتاج إلى علاج.

