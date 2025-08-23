نادي سلام بورسعيد البحرى يكرم 1000 لاعب لمشاركتهم بالأكاديميات الرياضية

أقام نادي السلام البحري اليوناني سابقا فى محافظة بورسعيد برئاسة السيد طايع حفل ختام النشاط السنوي لتكريم اللاعبيين المشاركين في المدارس الرياضية.

تكريم 1000 لاعب لمشاركتهم بالاكاديميات الرياضية



كان النادي على مدار الموسم الرياضي، قد اقام عدد من الاكاديميات الرياضية في الالعاب المختلفة واخرجت العديد من الابطال الرياضيين المشاركين في المنتخبات الوطنية مثل رياضة الكياك والكانوي والسباحة والكاراتيه والكونغ فو والكيك بوكس والجمباز.



جاء الحفل بحضور الدكتور محمد عبد العزيز وكيل وزارة الشباب و الرياضه بمحافظة بورسعيد و الدكتور محمد توما نقيب الرياضين ببورسعيد ونائب رئيس اتحاد المصري للملاكمة.

جاء التكريم وسط حضور جماهيري كبير من اولياء الامور و المهتمين بالشأن الرياضي