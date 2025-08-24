قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
iOS 26 يمنح “فايس تايم” تصميما جديدا كليا وميزات ذكية غير مسبوقة
تشييع جنازة الفنان الراحل بهاء الخطيب وسط غياب تام للنجوم
لماذا سميت صلاة الظهر بهذا الاسم؟.. 3 أسباب لا يعرفها كثيرون
وجود سحب وتيارات وأمواج مرتفعة..منع المصطافين من النزول للبحر بمطروح
محافظ أسيوط: لجنة مشتركة لفحص كسارات ومخازن البلاستيك
أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي مميكن
الداخلية تكشف سر البندقية المزودة بتليسكوب على السوشيال ميديا
الأرصاد: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة.. وبدء الإنخفاض فى هذا الموعد
حملات تفتيشية مكثفة لفروع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظات
لقاء افتراضي يعيد شقيقتين صينيتين بعد عقود من الفراق.. تفاصيل
مرصد الأزهر: منع المسلمين من إقامة الشعائر في خوميا الإسبانية يتنافى مع الديمقراطية
اقتصاد

رئيس جهاز شرق بورسعيد يعلن تشغيل المركز التكنولوجي ويتفقد الإسكان الاجتماعي

آية الجارحي

أعلن المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد - المشرف على جهاز مدينة غرب بورسعيد، تشغيل المركز التكنولوجي الجديد بالمدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان الإجراءات منذ اللحظة الأولى للتشغيل.


وتفقد المهندس أشرف السماليجي، أقسام المركز المختلفة، واطلع على آليات استقبال الطلبات وإنهاء المعاملات، كما استمع إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم حول التجربة الجديدة.


وأشار رئيس الجهاز إلى أن إنشاء المركز التكنولوجي يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، حيث يُسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين دقة العمل، وتقليل التعامل الورقي، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.


ثم تفقد رئيس الجهاز مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، ومنها أعمال تنفيذ المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع بمناطق مختلفة من المدينة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة في التنفيذ، ومشدداً على أهمية الالتزام بالتصميمات المعتمدة وتحقيق التنسيق الجمالي الذي يليق بالمدينة ويعزز من جودة الحياة للسكان.


وأشار رئيس الجهاز إلى أن هناك خطة متكاملة لتطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات في مدينتي شرق وغرب بورسعيد، مؤكداً أن الجهاز سيواصل متابعة المشروعات بشكل مستمر ومعالجة أي ملاحظات أو تحديات لضمان رضا المواطنين، وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة.

مدينة شرق بورسعيد التحول الرقمي المسطحات الخضراء

