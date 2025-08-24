محافظ بورسعيد: مجموع القبول بالمرحلة الثالثة 236درجة عدا الثانوية بنات والعسكرية

صدق اللواء أركان حرب محب حبشي،محافظ بورسعيد علي تنسيق القبول بالمرحلة الثالثة للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بعد الانتهاء من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية.

علي ان يكون مجموع القبول للمرحلة الثالثة 236 درجة ويبلغ عدد الطلاب المستهدفين بالمرحلة الثالثة 6932 طالبًا.

علي ان يقتصر تنسيق جميع طلاب محافظة بورسعيد الحاصلين على مجموع 235 – 236 درجة على مدرسة شهداء بورسعيد الثانوية بالمناصرة التابعة لإدارة شمال التعليمية.

وتبدأ أعمال تنسيق المرحلة الثالثة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2025 وتستمر حتى الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بجميع مدارس التعليم الثانوي العام، باستثناء مدرستي بورسعيد الثانوية بنات، وبورسعيد الثانوية العسكرية ، حيث يقتصر تنسيقهما على الطلاب المقبولين بالمرحلتين الأولى والثانية فقط.