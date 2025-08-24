بورسعيد تقترب من إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق جديد بمنطقة C6

اقتربت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد من إنهاء أعمال تطوير ورصف طريق جديد بمنطقة C6 ليربط بين شارعي العبور وعادل الشربيني، حيث يجري حاليا الانتهاء من أعمال الرصف بعد استكمال أعمال التأسيس.

يأتى ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.

جاء المشروع في إطار جهود المحافظة لتسهيل حركة المواطنين وتحسين السيولة المرورية داخل المنطقة، وتتم هذه الأعمال تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد وبالتنسيق مع أحياء العرب والمناخ والضواحي.

وتشمل أعمال التطوير رصف وتوسعة الطريق وإنشاء أماكن مخصصة لانتظار السيارات وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وتنفيذ أعمال التجميل واللاندسكيب والتخطيط المروري ووضع العلامات والإرشادات بما يساهم في رفع المظهر الحضاري للمنطقة، وذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد المستمرة للارتقاء بالبنية التحتية وتطوير منظومة الطرق بما يواكب المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.