تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم مقر إدارة شمال التعليمية لمتابعة انتظام سير العمل به قبل بدء العام الدراسي الجديد.

بورسعيد | الغرباوي يتفقد مقر إدارة شمال ويشيد بروح التعاون بين العاملين بها

جاء ذلك بحضور أميرة عبد اللطيف مدير عام الإدارة ووفاء حريز وكيل الإدارة ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وأشاد الغرباوي خلال جولته بانتظام العمل بمختلف أقسام الإدارة ومنها أقسام شؤون الطلاب ومكتب المعاون الإدارى والتجهيزات والتخطيط والمتابعة

ووجه وكيل تعليم بورسعيد مدير الإدارة بتوفير كل الدعم لأولياء الأمور وتسهيل إجراءات التحويلات من وإلى الإدارة طبقا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥_٢٠٢٦.