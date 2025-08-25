قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محدش بلغني راجعة مصر إمتى.. والد أنغام لـ صدى البلد: بنتي بخير | خاص
حضور حاشد.. جامع الفتوح بالهند يشهد أكبر تجمع لإحياء ذكرى المولد النبوي
الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا
بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها
اسكواد حلو سابق سِنُّه.. ماذا قال خالد الغندور عن تعادل الأهلي وغزل المحلة؟
بعد التعادل مع المحلة.. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز
وظائف خالية بالبنك المركزي بقطاع الأمن السيبراني 2025
لسه لكم عين ومكملين.. تعليق بدرية طلبة بعد أنباء شطبها من نقابة المهن التمثيلية
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة حول أرض نادي الزمالك المسحوبة
فرصة نادرة.. تعادل مخيب للأهلي أمام غزل المحلة
هل يجوز التصدق بمال الديون لفقير؟.. أمين الإفتاء: يجب إعطاؤه لصاحبه
غاب من سنين.. المستكاوي يعلق على مشهد الجماهير في لقاء الأهلي والمحلة
فن وثقافة

إطلاق البوستر الرسمي للدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي تحت شعار سينما تضيء

بوستر مهرجان بورسعيد
بوستر مهرجان بورسعيد
أحمد إبراهيم

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، عن إطلاق البوستر الرسمي للدورة الأولى من المهرجان، دورة النجم محمود ياسين، والمقرر إقامتها خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٢ سبتمبر المقبل تحت شعار: "سينما تُضيء".

وقد صمّم البوستر الفنان محمد فطين، أحد أبرز الأسماء في مجال تصميم الأفيشات السينمائية، والذي ارتبط اسمه بعدد كبير من أهم أفلام السينما المصرية في السنوات الأخيرة. من أبرز أعماله: البعض لا يذهب للمأذون مرتين، الممر، الخلية، ولاد العم، ملاكي إسكندرية، الشبح، بدل فاقد، المصلحة، الحفلة، 365 يوم سعادة، مافيا، ابن القنصل، الديلر، هي فوضى، مطب صناعي، ظرف طارق، كده رضا، كدبة كل يوم، سمير وشهير وبهير، اللمبي 8 جيجا، إسكندرية نيويورك، خيانة مشروعة، دكان شحاتة، الوعد، أحلى الأوقات، والكنز، إلى جانب عمله في مجالات إبداعية أخرى خارج نطاق السينما.

بوستر مهرجان بورسعيد 

ويحمل شعار الدورة الأولى "سينما تُضيء" أبعادًا تتجاوز كونه تعبيرًا جماليًا، إذ يعكس جوهر دور السينما كنافذة على العالم ووسيلة لفهم الذات والتاريخ والمكان. فالسينما تُضيء القلوب بما تمنحه من لحظات إلهام وتأمل، وتُضيء الوعي بما تثيره من أسئلة ورؤى جديدة، كما تُضيء المكان من خلال تحويل مدينة بورسعيد إلى فضاء حي للتلاقي الثقافي العالمي.

وفي مدينة ارتبط اسمها بالمقاومة والتاريخ والبحر، تأتي هذه الانطلاقة لتعيد للسينما دورها كقوة ناعمة، تعيد قراءة الحاضر عبر الصورة، وتفتح أفقًا جديدًا للإبداع المشترك.

وأكدت إدارة المهرجان أن الدورة الأولى ليست مجرد فعالية موسمية، بل بداية لمسار ممتد يعيد للسينما مكانتها في وجدان المجتمع، ويجعل من بورسعيد منارة فنية جديدة تضيء من شاطئ البحر المتوسط إلى العالم.

مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي

والجدير بالذكر أن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونقابة المهن السينمائية برئاسة الأستاذ مسعد فودة.

بورسعيد مهرجان بورسعيد مهرجان بورسعيد السينمائي مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي هشام سليمان الناقد السينمائي أحمد عسر محمود ياسين

