حملة مكبرة بحي الزهور لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق في بورسعيد | صور

تابع اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، أعمال تنفيذ الحملة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي، لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والتى باتت أشبه بنظام الكر و الفر بين موظفي إدارة الإشغالات و المتعدين على الطريق العام بنطاق الحي.

جاءت الحملة بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، بضرورة فرض الالتزام وعودة الانضباط للشارع البورسعيدي، في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق السكنية المختلفة، والميادين العامة.

ونفذت إدارة إشغالات الزهور فى بورسعيد الحملة بشارع دمشق و شارع سعد زغلول وشارع 23 ديسمبر وشارع عبد الحليم محمود وشارع الحراسات، الواقعة في نطاق الحي.

رئيس حي الزهور : حملة مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من الشوارع

وتمت الحملة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي بإشراف من إدارة الإشغالات برئاسة سامي حسين مساعد رئيس الحي ومدير الإدارة ، إزالة الإشغالات والتعديات وتم مصادرة جميع المخالفات وتم التنبيه بعدم الخروج عن حدود الترخيص الإشغالات والتعديات ،وتم التنبيه بالتزام بحدود الترخيص والحفاظ علي الطريق العام الواقع في نطاق الحي.

وأسفرت الحملة أيضا عن إزالة إشغالات وتعديات كافتيريا ملوك الجدعنة، وكافتريا المنصف، وتم إزالة تروسيكل بشارع سعد زغلول، وتم مصادرة جميع المخالفات وتم التنبيه بالالتزام بالتعليمات بشوارع 23 ديسمبر وعبد الحليم محمود والحراسات.

وتم التنبيه في نطاق الحي بضرورة الالتزام بحدود الترخيص وعدم غلق الطرقات، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة المخالفة مره اخرى ،وتم التنبيه على الجميع بمراعاة حق المواطنين في شارع خالي من الإشغالات.

ومن جانبه أكد اللواء رئيس حي الزهور ، استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين.

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.

وابدى المواطنين بنطاق حى الزهور استيائهم مؤكدين أن المتعدين على حرم الطريق العام يعاودون التجاوز عقب انتهاء الحملة مجددا وكأن شيئًا لم يكن بالإضافة لتعرضهم للمضايقات من المخالفين كون أن هناك من يبلغ انهم قدموا شكاوى لتضررهم من المخالفات .

وطالب المواطنين بمصادرة المضبوطات نهائيا وعدم الإفراج عنها مجددا تحت اي ظرف وأي مقابل مادى يسدد للأحياء حتى يكون ذلك ردع للمخالفين .

وناشد المواطنين محافظ بورسعيد بالتدخل ومحاسبة الموظفين المتسببين فى الإفصاح عن اسم الشاكي للمشكو فى حقه مشددين على أن ذلك يعد خرق لميثاق الشرف الوظيفي .