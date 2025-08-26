قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو ينتظر موقف الأهلي قبل الذهاب إلى اتحاد الكرة في شكوى الزمالك
هل ولد النبي في 12 ربيع الأول؟.. اعرف الجواب الصحيح
كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا
خلال 24 ساعة.. 100 شهيد نتيجة الغارات الإسرائيلية في غزة
وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي
بتروجيت في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري
النقل تواصل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية في السكك الحديدية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-8-2025
اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب.. تعرف عليه
حبس 3 متهمين بصفع المواطنين دون سبب في شوارع القاهرة
هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب
محافظة بورسعيد تنفي وجود صفحة باسم محافظها على التواصل الاجتماعي وتحذر المواطنين

محمد الغزاوى

نفت محافظة بورسعيد نفياً قاطعاً صلة اللواء أركان حرب محب حبشي  محافظ بورسعيد  بالصفحة الموجودة على موقع "فيسبوك" تحمل اسمه وتنشر أخباراً مغلوطة تخص ملف الإسكان.

واكدت محافظة بورسعيد فى بيان رسمي على صفحاتها أن الصفحة مزيفة ولا تمت للمحافظ أو المحافظة بأي صلة، وأن الجهة الوحيدة المنوطة بنشر الأخبار والبيانات الرسمية الخاصة بالمحافظة هي الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد فقط.

وأهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة المنشورة على الصفحات الوهمية، والرجوع دوماً إلى المصادر الرسمية المعتمدة للتأكد من صحة المعلومات.

وشددت محافظة بورسعيد فى بيانها انه يتم التقديم علي وحدات الإسكان  من خلال  الاعلانات المنشورة على صفحة  وزارة الاسكان الرسمية، كما تحتفظ المحافظة بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي الأخبار الكاذبة أو منتحلي الصفة

