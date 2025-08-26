محافظة بورسعيد تنفي وجود صفحة باسم محافظها على التواصل الاجتماعي وتحذر المواطنين

نفت محافظة بورسعيد نفياً قاطعاً صلة اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بالصفحة الموجودة على موقع "فيسبوك" تحمل اسمه وتنشر أخباراً مغلوطة تخص ملف الإسكان.

واكدت محافظة بورسعيد فى بيان رسمي على صفحاتها أن الصفحة مزيفة ولا تمت للمحافظ أو المحافظة بأي صلة، وأن الجهة الوحيدة المنوطة بنشر الأخبار والبيانات الرسمية الخاصة بالمحافظة هي الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد فقط.

وأهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة المنشورة على الصفحات الوهمية، والرجوع دوماً إلى المصادر الرسمية المعتمدة للتأكد من صحة المعلومات.

وشددت محافظة بورسعيد فى بيانها انه يتم التقديم علي وحدات الإسكان من خلال الاعلانات المنشورة على صفحة وزارة الاسكان الرسمية، كما تحتفظ المحافظة بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي الأخبار الكاذبة أو منتحلي الصفة