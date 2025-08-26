تعيين محمد مسعد مديرًا للمكتب الإعلامي لمحافظ بورسعيد

سادت حالة من الارتياح والإشادة بين أبناء محافظة بورسعيد خاصة الوسط الإعلامي، اليوم الثلاثاء، من صدور قرار اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتعيين محمد مسعد، مديرًا للمكتب الإعلامي لمحافظ بورسعيد ومديرًا لإدارة الإعلام بالمحافظة.

ويمتلك محمد مسعد، سمعة طيبة، بين أبناء محافظة بورسعيد، وذلك لنجاحه خلال توليه منصب مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة لسنوات طويلة في وقت سابق في تكوين شبكة علاقات عامة قوية بين المحافظة وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاعات المختلفة، مما ساهم في الارتقاء بكافة الملفات الهامة والحيوية.

إشادة وارتياح بقرار محافظ بورسعيد بتعيين مسعد مديرًا لإعلام المحافظة

كما نجح في وضع محافظة بورسعيد، خلال فترة توليه مهام منصبه، على الخريطة الإعلامية في مصر والوطن العربي، وتواجد إنجازات وأحداث وفعاليات المحافظة بشكل مميز على كافة القنوات والوكلات والصحف والمواقع الإخبارية، مستغلًا علاقاته الإعلامية القوية على كافة المستويات، كما وضع خطة للتسويق لبورسعيد سياحيًا وصناعيًا وتجاريًا واقتصاديًا وفنيًا وثقافيًا واجتماعيًا، ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات مثل: تحقيق محافظة بورسعيد أعلى معدل للرحلات الداخلية من مختلف المحافظات وجذب العديد من الرحلات السياحية العالمية، وحصول اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الأسبق، على لقب أفضل محافظ في الوطن العربي، وحصول بورسعيد أيضًا على لقب عاصمة الثقافة في مصر.