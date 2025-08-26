مدير تعليم بورسعيد يعقد لقاءً موسعًا مع أولياء الأمور لشرح تفاصيل نظام البكالوريا الجديدة

عقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اجتماعًا موسعًا مع أولياء الأمور والطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي بإدارة بحر البقر التعليمية، وذلك للرد على استفساراتهم وتسليط الضوء على تفاصيل نظام البكالوريا المزمع تطبيقه اختياريا بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥_٢٠٢٦ وذلك بمسرح مدرسة شهداء يناير الثانوية المشتركة بقرية أم خلف والتابعة لإدارة بحر البقر التعليمية.

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التواصل الفعّال مع أولياء الأمور وتوضيح المستجدات المتعلقة بتطوير المنظومة التعليمية،و ذلك بحضور اللقاء فاطمة هجرس مدير عام إدارة بحر البقر التعليمية، وأشرف شتيوي وكيل الإدارة، ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية بالاضافة الي منى عشرى مدير المدرسة ، حيث شاركوا في الحوار المفتوح مع أولياء الأمور، مؤكدين التزام الوزارة بتطبيق رؤية شاملة تهدف إلى تطوير التعليم الثانوي بما يواكب المعايير العالمية ويراعي خصوصية المجتمع المصري.

الغرباوي يفند الشائعات المثارة حول البكالوريا

ويؤكد استمرار اللقاءات بالإدارات

وخلال الاجتماع، أكد طاهر الغرباوي أن نظام البكالوريا المصرية يأتي تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويهدف إلى إتاحة مسارات تعليمية مرنة للطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، تطرق وكيل تعليم بورسعيد إلى الشائعات المتداولة مؤخرًا بشأن النظام الجديد، حيث أوضح أن ما يُثار حول إلغاء شهادة الثانوية العامة أو استبدالها بشهادة أجنبية غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن نظام البكالوريا المصرية هو نظام وطني خالص تم تصميمه وفق احتياجات المجتمع المصري ومعايير الجودة العالمية. كما فنّد ما يتردد عن ارتفاع المصروفات الدراسية بشكل مبالغ فيه، موضحًا أن المصروفات ستظل في حدودها الطبيعية التي تحددها الدولة دون أي أعباء إضافية على أولياء الأمور.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد كذلك إلى أن النظام الجديد لا يقتصر على المواد الأكاديمية فقط، بل يتضمن مسارات فنية وتكنولوجية بجانب المسار الأكاديمي، بما يتيح للطلاب فرصًا متعددة للاختيار وفقًا لميولهم وقدراتهم، مع ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.

ولتبسيط الصورة، ضرب وكيل تعليم بورسعيد مثالًا عمليًا لأولياء الأمور، حيث أوضح أن النظام الحالي يُشبه طريقًا واحدًا يسير فيه جميع الطلاب نحو هدف واحد هو شهادة الثانوية العامة، بينما نظام البكالوريا يفتح أمام الطلاب عدة طرق مختلفة، يستطيع كل طالب أن يختار منها ما يتناسب مع قدراته واهتماماته، سواء كان المسار الأكاديمي أو الفني أو التكنولوجي، مع حصول الجميع في النهاية على شهادة مصرية معتمدة تفتح لهم أبواب التعليم الجامعي وسوق العمل.

وقد حرص الحضور على تبسيط الشرح وتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالنظام الجديد بلغة سهلة ومباشرة تتناسب مع أولياء الأمور من غير المتعلمين، مؤكدين أن تطبيق البكالوريا سيكون خطوة جادة نحو تعزيز جودة التعليم وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار عقد مثل هذه الاجتماعات في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، لضمان وصول الرسالة التوعوية إلى كافة أولياء الأمور، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين المدرسة والأسرة والمجتمع في خدمة العملية التعليمية.