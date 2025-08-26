قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
الحكومة تحذر: رابط الإلكتروني مزيف ووهمي منسوب لوزارة التضامن لصرف منح مالية
الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الحدث اليوم" بسبب "كلام في الكورة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم بورسعيد يعقد لقاءً موسعًا مع أولياء الأمور لشرح تفاصيل نظام البكالوريا الجديدة

الغرباوي يفند الشائعات المثارة حول البكالوريا  ويؤكد استمرار اللقاءات بالإدارات
الغرباوي يفند الشائعات المثارة حول البكالوريا  ويؤكد استمرار اللقاءات بالإدارات
محمد الغزاوى

عقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اجتماعًا موسعًا مع أولياء الأمور والطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي بإدارة بحر البقر التعليمية، وذلك للرد على استفساراتهم وتسليط الضوء على تفاصيل نظام البكالوريا المزمع تطبيقه اختياريا بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥_٢٠٢٦ وذلك بمسرح مدرسة شهداء يناير الثانوية المشتركة بقرية أم خلف والتابعة لإدارة بحر البقر التعليمية.

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التواصل الفعّال مع أولياء الأمور وتوضيح المستجدات المتعلقة بتطوير المنظومة التعليمية،و ذلك بحضور اللقاء  فاطمة هجرس مدير عام إدارة بحر البقر التعليمية، وأشرف شتيوي وكيل الإدارة، ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية بالاضافة الي منى عشرى مدير المدرسة ، حيث شاركوا في الحوار المفتوح مع أولياء الأمور، مؤكدين التزام الوزارة بتطبيق رؤية شاملة تهدف إلى تطوير التعليم الثانوي بما يواكب المعايير العالمية ويراعي خصوصية المجتمع المصري.

الغرباوي يفند الشائعات المثارة حول البكالوريا 
ويؤكد استمرار اللقاءات  بالإدارات

وخلال الاجتماع، أكد  طاهر الغرباوي أن نظام البكالوريا المصرية يأتي تنفيذًا لتوجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويهدف إلى إتاحة مسارات تعليمية مرنة للطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، تطرق وكيل تعليم بورسعيد إلى الشائعات المتداولة مؤخرًا بشأن النظام الجديد، حيث أوضح أن ما يُثار حول إلغاء شهادة الثانوية العامة أو استبدالها بشهادة أجنبية غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن نظام البكالوريا المصرية هو نظام وطني خالص تم تصميمه وفق احتياجات المجتمع المصري ومعايير الجودة العالمية. كما فنّد ما يتردد عن ارتفاع المصروفات الدراسية بشكل مبالغ فيه، موضحًا أن المصروفات ستظل في حدودها الطبيعية التي تحددها الدولة دون أي أعباء إضافية على أولياء الأمور.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد كذلك إلى أن النظام الجديد لا يقتصر على المواد الأكاديمية فقط، بل يتضمن مسارات فنية وتكنولوجية بجانب المسار الأكاديمي، بما يتيح للطلاب فرصًا متعددة للاختيار وفقًا لميولهم وقدراتهم، مع ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.

ولتبسيط الصورة، ضرب وكيل تعليم بورسعيد مثالًا عمليًا لأولياء الأمور، حيث أوضح أن النظام الحالي يُشبه طريقًا واحدًا يسير فيه جميع الطلاب نحو هدف واحد هو شهادة الثانوية العامة، بينما نظام البكالوريا يفتح أمام الطلاب عدة طرق مختلفة، يستطيع كل طالب أن يختار منها ما يتناسب مع قدراته واهتماماته، سواء كان المسار الأكاديمي أو الفني أو التكنولوجي، مع حصول الجميع في النهاية على شهادة مصرية معتمدة تفتح لهم أبواب التعليم الجامعي وسوق العمل.

وقد حرص الحضور على تبسيط الشرح وتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالنظام الجديد بلغة سهلة ومباشرة تتناسب مع أولياء الأمور من غير المتعلمين، مؤكدين أن تطبيق البكالوريا سيكون خطوة جادة نحو تعزيز جودة التعليم وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار عقد مثل هذه الاجتماعات في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، لضمان وصول الرسالة التوعوية إلى كافة أولياء الأمور، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين المدرسة والأسرة والمجتمع في خدمة العملية التعليمية.

بورسعيد تعليم بورسعيد وزارة التربية والتعليم البكالوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

ترشيحاتنا

احمد كجوك

بروتوكول تعاون بين «المالية» والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية

الضرائب المصرية

رشا عبد العال: دليل الخدمات الضريبية يوضح المستندات والخطوات وقنوات التقديم بوضوح تام

محمد عبد الوهاب

لماذا يقترب البنك المركزي من خفض تاريخي لأسعار الفائدة؟ خبير يجيب

بالصور

ياسمين صبري تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار هذه السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم؟

فورمولا
فورمولا
فورمولا

غذاء العقل..10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد

10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد
10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد
10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد