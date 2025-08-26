قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
30 أغسطس.. فتح باب التسجيل بطرح مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج
«البحر مبيهرزرش».. لأول مرة الإسكندرية تغلق أبوابها والشواطئ خالية
رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع "إيفرفار" الصينية لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة
الوزراء: طرح مشروعات كهرباء بالمدن الجديدة على القطاع الخاص
منتخب شباب الطائرة يتفوق على الصين ويتأهل إلى ثمن نهائي بطولة العالم
إصابة بن رمضان تقلق الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. آخر التطورات
ننشر أماكن معامل التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بالجامعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع "إيفرفار" الصينية لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة

جمال الدين: القنطرة غرب تواصل جذب كبرى الاستثمارات الآسيوية في مجال النسيج والملابس
جمال الدين: القنطرة غرب تواصل جذب كبرى الاستثمارات الآسيوية في مجال النسيج والملابس
محمد الغزاوى

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عقد مشروع "إيفرفار للمنسوجات مصر– EVERFAR Textile Egypt LLC"، المتخصصة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وإكسسواراتها، وذلك لإقامة مشروع صناعي متكامل داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة تبلغ 145 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 130 مليون دولار أمريكي، بما يعادل نحو 6.3 مليار جنيه مصري، ويوفر أكثر من 3200 فرصة عمل مباشرة، ويخصص إنتاج المشروع بالكامل للتصدير بنسبة 100%، ويستهدف المشروع إنتاج أكثر من 7.5 مليون طن من الأقمشة المعالجة سنويًا، بالإضافة إلى أكثر من 20 مليون متر من أقمشة الملابس، و3.6 مليون قطعة من الملابس الجاهزة، فضلًا عن كميات كبيرة من إكسسوارات الملابس، وذلك باستخدام أحدث خطوط الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

 ووقع العقد  لو جياو شينج، المفوض عن الشركة وممثلها القانوني، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وأكد وليد جمال الدين أن مشروع شركة " إيفرفار" يُعد من أكبر المشروعات الصناعية في قطاع الغزل والنسيج التي تم توقيعها في المنطقة الاقتصادية، وهو ما يعزز من مكانة منطقة القنطرة غرب كمنصة صناعية جاذبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أن تكامل مراحل الإنتاج داخل المشروع، بدءًا من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولًا إلى إنتاج الملابس الجاهزة والإكسسوارات، يجسد مفهوم التكامل الصناعي الذي تسعى الهيئة إلى تحقيقه.

جمال الدين: القنطرة غرب تواصل جذب كبرى الاستثمارات الآسيوية في مجال النسيج والملابس

وأضاف وليد جمال الدين أن استهداف المشروع تصدير كامل إنتاجه للأسواق العالمية يعكس مدى الثقة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدى المستثمرين الدوليين، ويؤكد توافق المشروع مع استراتيجية الهيئة نحو زيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة المحلية، كما يُعزز من سلاسل الإمداد في المنطقة ويخدم عددًا من العلامات التجارية الكبرى حول العالم، مشيرًا إلى أنه مع توقيع هذه المشروعات، ترتفع جملة الاستثمارات المتعاقد عليها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى نحو 989.3 مليون دولار أمريكي، موزعة على 35 مشروعًا، وتوفر نحو 51205 فرصة عمل مباشرة، على مساحة 2,325,400 متر مربع، بما يعزز من مساهمة المنطقة في دعم استراتيجية الهيئة للتكامل الصناعي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وجدير بالذكر أن شركة "إيفرفار" تمثل الذراع الاستثماري والتجاري لمجموعة صناعية صينية رائدة في صناعة المنسوجات والملابس، وتعد شركة توريد متكاملة تشمل جميع مراحل الإنتاج من الغزل وحتى تصنيع الملابس، وقد أنشأت عدة مراكز تكنولوجية متقدمة، كما تمتلك خطوط إنتاج على مستوى عالمي، وتوزع منتجاتها في مختلف الأسواق العالمية..

