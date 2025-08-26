محافظ بورسعيد يتابع إجراءات تقنين الأوضاع بمنطقة الشريط الملاصق للمجرى الملاحي

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا، بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لملف تقنين أوضاع أراضي الدولة الواقعة بمنطقة الشريط الملاصق للمجرى الملاحي بجنوب بورسعيد.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد المتواصلة لمتابعة أعمال تقنين أوضاع الأراضي في ضوء توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والمهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة، وممثلي الإدارات والجهات المختصة والمعنية بملف التقنين

وخلال الاجتماع؛ استمع محافظ بورسعيد إلى الموقف الحالي لأعمال الحصر والتقنين، حيث وجه بسرعة الانتهاء من حصر كافة التعديات الواقعة بمنطقة الشريط الملاصق للمجرى الملاحي، فضلٱ عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، وسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الجادين ممن سبق لهم التعامل مع هيئة الإصلاح الزراعي مع القيام بسداد مستحقاتهم وحق الانتفاع، و التشديد على سرعة سداد متأخرات المنتفعين من تلك الأراضي

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بالعمل، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة والمنتظمة للانتهاء من جميع الإجراءات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.