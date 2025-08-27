بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

سلم أهالي بورسعيد متهما أقدم على قتل صغير داخل محل والده إلى الأجهزة الأمنية، وذلك بعد أن أنهى حياته داخل محل تجاري بشارع البازار في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

وتبين من الفحص المبدئي أن الصغير يبلغ من العمر 13 عامًا، وأن المتهم كانت له معرفة سابقة به وبوالده بحكم عمله السابق في أحد المحال المجاورة، وكان يتردد عليهم في الحانوت.

وفي يوم الواقعة، جلس المتهم معهم، وحاول سرقة الصغير، فتصدى له، ليستل المتهم سكينًا ويطعنه في الظهر والرقبة حتى الموت، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به وتسليمه للأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشرق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وتحرير المحضر اللازم، وعرض المتهم على جهات التحقيق.