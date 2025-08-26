تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع العبور بداية من تقاطعه مع شارع نهضة مصر وحتى مديرية الإسكان، ويأتي ذلك لتحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين داخل المنطقة.

يأتى ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد

استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة شارع العبور الرابط بين مناخ بورسعيد والعرب و الضواحى

وتتم الأعمال تحت إشراف جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد وبالتنسيق مع أحياء العرب والمناخ والضواحي .

وتشمل أعمال التطوير رصف وتوسعة الطريق وإنشاء أماكن مخصصة لانتظار السيارات وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وتنفيذ أعمال التجميل واللاندسكيب والتخطيط المروري ووضع العلامات والإرشادات بما يساهم في رفع المظهر الحضاري للمنطقة وذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد المستمرة للارتقاء بالبنية التحتية وتطوير منظومة الطرق بما يواكب المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.