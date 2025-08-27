جاسمين طه زكي تقدم حفل افتتاح مهرجان بورسعيد السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، عن اختيار الإعلامية جاسمين طه زكي لتقديم حفل افتتاح الدورة الأولي، المقرر اقامتها خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٢ سبتمبر المقبل، وتحمل اسم "دورة النجم محمود ياسين".

وتعد الإعلامية جاسمين طه زكي واحدة من أبرز الوجوه الإعلامية في مصر، حيث بدأت مشوارها عبر شاشة التلفزيون المصري، واشتهرت بتقديم عدد من البرامج الحوارية والثقافية المتميزة، من بينها برنامج "صباح الخير يا مصر".

كما قدمت العديد من الفعاليات الوطنية والقومية المهمة، إلى جانب مشاركتها في تقديم حفلات افتتاح وختام كبرى المهرجانات الفنية، مثل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، ومهرجان القاهرة للدراما، ومهرجان الموسيقى العربية.

وتميزت جاسمين طه زكي بأسلوبها الراقي وحضورها المؤثر، مما جعلها تحظى بمحبة وتقدير واسع لدى الجمهور، لتكون الوجه الإعلامي لعدد من المناسبات الرسمية الكبرى داخل مصر وخارجها. وهي ابنة الإعلامية الكبيرة الراحلة سامية صادق، إحدى أبرز رموز الإعلام المصري.

جدير بالذكر أن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة.