محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس الجامعة

محافظات

محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد
أ ش أ

شارك اللواء محب حبشي،  محافظ بورسعيد، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة، ضمن حرصه الدائم على المتابعة لمستجدات العمل داخل الجامعة، جاء ذلك بحضور الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتوره امل خليل نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والسادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.


وفي بداية المجلس، رحب رئيس الجامعة بمحافظ بورسعيد مشيدا بتعاونه الدائم مع الجامعة وحرصه على دعم المنظومة التعليمية مؤكدا علي الشراكة الفعالة بين الجامعة والأجهزة التنفيذية التي تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية الشاملة على أرض المحافظة.


وخلال الاجتماع، استعرض المجلس عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العملية التعليمية داخل كليات الجامعة، وتطوير المدينة الجامعية،إلى جانب مناقشة آليات تعزيز البيئة الجامعية للطلاب والباحثين.


من جانبه، أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة، مؤكدا أن الجامعة تمثل دورا محوريا في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل وتسهم في دعم مسيرة التنمية وذلك من خلال تطوير آليات التعليم والبحث العلمي بما يواكب متغيرات العصر.


وأشار المحافظ إلى أن محافظة بورسعيد تساهم في تطوير المدينة الجامعية للطلاب لخدمة أبنائنا الطلاب مؤكدا علي أن كلية هندسة جامعة بورسعيد تعد استشاري المحافظة في مشروعاتها، وهو ما يعكس التكامل بين الجانبين لتحقيق التنمية المستدامة.


وفي ختام الاجتماع، توجه المحافظ بالشكر لرئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس مثمنا جهودهم الملموسة في خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة التعليمية ومؤكدا دعمه الكامل والمستمر للمنظومة التعليمية والعلمية والخدمية التي تسهم في بناء الإنسان وتحقق التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد.

