محافظات

محافظ بورسعيد يزور فريق المصري ويطالب اللاعبين بالعودة للانتصارات

محمد الغزاوى

زار اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، وذلك بمعسكره استعدادًا لمباراته المرتقبة أمام فريق كهرباء الإسماعيلية، والمقرر إقامتها الأحد المقبل على استاد السويس الجديد.

وأعرب محافظ بورسعيد ، خلال لقائه اللاعبين والجهاز الفني، عن ثقته في قدراتهم ومستواهم المميز، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد والروح القتالية من أجل العودة إلى الانتصارات مرة أخرى، وإسعاد جماهير النادي المصري الوفية العظيمة.

محافظ بورسعيد يزور فريق  المصري ويطالب اللاعبين بالعودة للانتصارات لإسعاد الجماهير

ووعد اللواء محب حبشي اللاعبين بحضور المباراة المقبلة، تشجيعًا لهم لبذل مزيد من الجهد وإحراز النتائج الإيجابية التي ترضي جماهير بورسعيد وتلبي طموحاتهم وتتناسب من تاريخ وعراقة وجماهيرية النادي المصري، مشددًا على أن المحافظة تقدم كامل الدعم لمجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ كامل أبو علي الذي لم يتواني عن توفير كافة الإمكانيات والاستقرار للفريق  ، ومشيدًا بالجهود التي يبذلها رئيس النادي المصري للنهوض بالنادي وعودة مكانته الرائدة.

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة، الأستاذ رجب عبد القادر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، الذي ثمّن اهتمام ودعم محافظ بورسعيد المستمر للفريق، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل دافعًا قويًا للاعبين قبل المواجهة المرتقبة

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد النادى المصري

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

«ما تراه ليس كما يبدو»|خيانة وأسرار وإدمان.. بسمة داود تصدم جمهورها في الحلقة الأخيرة من «انت وحدك»

طريقة عمل التومية

