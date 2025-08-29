سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع

شهد سوق السمك بحي العرب، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من أبناء محافظة بورسعيد وزوارها من مختلف المحافظات وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي أصبح مقصدا رئيسيا للزائرين وأحد أبرز معالم المحافظة الخدمية والسياحية.

سوق اسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع

وتكرر مشهد توافد آلاف المواطنين على السوق، نظرا لكونه سوقًا خدميا متكاملا يتيح للمترددين سهولة الحركة والاختيار بين مختلف أنواع الأسماك والمنتجات البحرية، فضلا عن توفير بيئة صحية آمنة وجودة عالية في الخدمات المقدمة.

وأعرب العديد من الزائرين أنهم يحرصون على زيارة السوق كجزء أساسي من رحلتهم إلى بورسعيد سواء لتناول وجبات الأسماك والمأكولات البحرية داخل السوق بعد جولاتهم السياحية، أو لشراء منتجات البحر ذات الجودة العالية نظرا لما يتمتع به من تنظيم مميز وخدمات متكاملة جعلته إضافة نوعية وحضارية لبورسعيد.