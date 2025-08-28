قرار عاجل من محافظة بورسعيد للتعامل مع أزمة القمامة بحي الزهور

علّق الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، على شكاوى المواطنين من تراكم القمامة بحي الزهور، موضحًا أن السبب الرئيسي يعود إلى وجود مشكلات كبيرة مع شركة النظافة المتعاقدة سابقًا، والتي استمرت حتى مطلع يوليو الماضي.

وقال عثمان، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد والدكتورة منة فاروق: «رصدت الأجهزة التنفيذية في المحافظة وحي الزهور تقصيرًا من الشركة في أداء مهامها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقًا لبنود العقد، بدءًا من توجيه الإنذارات وانتهاءً بقرار المحافظ بفسخ التعاقد».

وأضاف أن فسخ التعاقد أدى إلى تراكم كميات كبيرة من القمامة في الشوارع، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من الأجهزة التنفيذية في الأحياء ومدينة بورفؤاد، حيث تم إطلاق حملة مكثفة لرفع المخلفات المتراكمة، وهي مستمرة منذ أكثر من شهر ونصف.

وأكد نائب المحافظ أن مستوى النظافة قد تحسن بشكل ملحوظ، لكنه لم يصل بعد إلى المستوى المرضي للمواطنين أو للأجهزة التنفيذية، لذلك تم اتخاذ قرار سريع بطرح مناقصة جديدة لجمع ونقل القمامة، بالإضافة إلى كنس وتنظيف الشوارع.

وأشار عثمان إلى أن الإجراءات تتم وفقًا لقانون التعاقدات المصري، مؤكدًا أنه لا يمكن اختصار المدد القانونية اللازمة منذ إعداد كراسة الشروط وحتى الترسية على الشركة الجديدة.