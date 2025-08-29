قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية داخل مخزن بالإسكندرية.. صور
فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين
وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع جامعتي أدنبرة نابيير وكوين مارجريت
القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني
بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية
وفاة وائل عزت رئيس جهاز الرياضة بالنادي الأهلي
وفاة وائل عزت رئيس جهاز السباحة بالأهلي
الخارجية الألمانية: ندعو رعايانا إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية
أفضل صيغ الصلاة على النبي .. تقضي الحوائج وتزيد الرزق
اعتماد 11 معهدًا ابتدائيًا و7 روضات أزهرية في كفر الشيخ.. تفاصيل
اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 90 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية :رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الزهور بورسعيد 25%

مستشفى الزهور بورسعيد
مستشفى الزهور بورسعيد
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الزهور التابع للهيئة في محافظة بورسعيد بنسبة 25%، حيث جرى إضافة 10 أسرة جديدة لتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 51 سريرًا، وذلك في إطار خطط الهيئة للتوسع في خدمات الطوارئ وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة تحت مظاة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تكلفة تجهيز السرير الواحد داخل العناية المركزة تصل إلى نحو 16 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات الكبيرة تعكس حرص الدولة المصرية على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية بأحدث معايير الجودة العالمية، وبما يضمن سرعة التدخل لإنقاذ حياة المرضى.

وأضاف رئيس الهيئة، أن مستشفى الزهور ببورسعيد نجحت منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى الآن في تقديم أكثر من 1.6 مليون خدمة طبية وعلاجية، شاملة العمليات وخدمات الطوارئ والفحوصات الطبية والمعملية بما يعكس الدور المحوري للمستشفى كواحدة من ضمن 9 مستشفيات تابعين للهيئة بالمحافظة تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة لقاطني محافظة بورسعيد وإقليم القناة كله .

 أكثر من 780 ألف حالة طوارئ

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المستشفى استقبلت منذ انطلاق المنظومة أكثر من 780 ألف حالة طوارئ، جرى التعامل معها بشكل فوري لضمان سرعة التدخل الطبي وإنقاذ حياة المرضى، لافتًا إلى أن العناية المركزة بمستشفى الزهور استقبلت أكثر من 3000 حالة حرجة حققت معها نسب شفاء عالية تضاهي المعدلات العالمية.

وأكد رئيس الهيئة أن التوسع في خدمات العناية المركزة يمثل أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة، التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية، وتحقيق أعلى درجات رضاء للمنتفعين، بما يتماشى مع أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف: أن ما تحقق من تطوير داخل مستشفى الزهور يعكس التزام الهيئة بتحويل مستشفياتها إلى منشآت قادرة على تلبية جميع احتياجات المرضى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، داخل محافظاتهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لزيادة معدلات الأمن الصحي، وذلك بما يعزز تقديم خدمات تواكب التطور العالمي في الرعاية الحرجة والطارئة.

وأضاف السبكي، أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز استدامة الخدمات الصحية من خلال استثمارات نوعية في البنية التحتية والتكنولوجيا الطبية الحديثة، مؤكدًا أن ما يتحقق اليوم في بورسعيد سيكون نموذجًا يحتذى به في باقي محافظات المرحلة الثانية من المنظومة، بما يضمن وصول الخدمة وفق أعلى معايير الجودة لكل مواطن .

الرعاية الصحية الطاقة الاستيعابية مستشفى الزهور بورسعيد المعايير العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

سعر الدولار

سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

ترشيحاتنا

تسلا

تسلا تستعد لإطلاق أكبر سيارة موديل Y المنتظرة

ماهيندرا BE 6

سعر سيارة باتمان.. ماهيندرا BE 6 النسخة الهندية بهذه المواصفات

إم جي HS

اعلى فئة 2025.. سعر إم جي HS بحالة كسر الزيرو

بالصور

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد