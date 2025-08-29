الرعاية الصحية :رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الزهور بورسعيد 25%

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الزهور التابع للهيئة في محافظة بورسعيد بنسبة 25%، حيث جرى إضافة 10 أسرة جديدة لتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 51 سريرًا، وذلك في إطار خطط الهيئة للتوسع في خدمات الطوارئ وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة تحت مظاة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تكلفة تجهيز السرير الواحد داخل العناية المركزة تصل إلى نحو 16 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات الكبيرة تعكس حرص الدولة المصرية على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية بأحدث معايير الجودة العالمية، وبما يضمن سرعة التدخل لإنقاذ حياة المرضى.

وأضاف رئيس الهيئة، أن مستشفى الزهور ببورسعيد نجحت منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى الآن في تقديم أكثر من 1.6 مليون خدمة طبية وعلاجية، شاملة العمليات وخدمات الطوارئ والفحوصات الطبية والمعملية بما يعكس الدور المحوري للمستشفى كواحدة من ضمن 9 مستشفيات تابعين للهيئة بالمحافظة تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة لقاطني محافظة بورسعيد وإقليم القناة كله .

أكثر من 780 ألف حالة طوارئ

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المستشفى استقبلت منذ انطلاق المنظومة أكثر من 780 ألف حالة طوارئ، جرى التعامل معها بشكل فوري لضمان سرعة التدخل الطبي وإنقاذ حياة المرضى، لافتًا إلى أن العناية المركزة بمستشفى الزهور استقبلت أكثر من 3000 حالة حرجة حققت معها نسب شفاء عالية تضاهي المعدلات العالمية.

وأكد رئيس الهيئة أن التوسع في خدمات العناية المركزة يمثل أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة، التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية، وتحقيق أعلى درجات رضاء للمنتفعين، بما يتماشى مع أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف: أن ما تحقق من تطوير داخل مستشفى الزهور يعكس التزام الهيئة بتحويل مستشفياتها إلى منشآت قادرة على تلبية جميع احتياجات المرضى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، داخل محافظاتهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لزيادة معدلات الأمن الصحي، وذلك بما يعزز تقديم خدمات تواكب التطور العالمي في الرعاية الحرجة والطارئة.

وأضاف السبكي، أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز استدامة الخدمات الصحية من خلال استثمارات نوعية في البنية التحتية والتكنولوجيا الطبية الحديثة، مؤكدًا أن ما يتحقق اليوم في بورسعيد سيكون نموذجًا يحتذى به في باقي محافظات المرحلة الثانية من المنظومة، بما يضمن وصول الخدمة وفق أعلى معايير الجودة لكل مواطن .