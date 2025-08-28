قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو

مات غدرا في بورسعيد.. قصة الطفل عمار الذي دفع حياته ثمنا لسرقة محل والده

الطفل عمار
الطفل عمار
إيمان عبد اللطيف


خيمت حالة من الحزن الشديد على محافظة بورسعيد وخاصة بنطاق حي الشرق بعد مصرع طفل يبلغ من العمر 13 سنة، يدعى عمار على يد لص أثناء محاولة سرقة محل والده حين وجوده فيه بشارع البازار بحي الشرق في بورسعيد.

واكد  عبده علي صاحب فرش فاكهة بجوار المحل، أن الطفل القتيل عمار طالب في الصف الأول الاعدادي مجتهد ويساعد والده في إجازته الصيفية منذ صغره، ومحبوب من الجميع ومعروف برجولته وشهامته رغم صغر سنه .

وأضاف شاهد العيان أنه بالأمس شاهد الجاني ويدعى محمود داخل المحل مع عمار وشقيقه الأكبر زياد وكان يرتدي كمامة وعلق "واضح أنه كان جاي يعاين المكان قبل السرقة" .

وسرد شاهد عيان حادث مقتل طفل بورسعيد قائلا خفت على عمار وشقيقه من وجود "محمود" الجاني خاصة بأن هناك واقعة سرقة سابقة له في محل بجوار محل المجني عليه لذلك تركت الفرش وذهبت لتحذيرهما منه ، وبمجرد إن رآني خرج من المكان .

وشدد شاهد العيان إلى أنه فوجئ اليوم عند وصوله مكان عمله ، أنه شاهد محمود وهو يجري مسرعاً بكل قوته فقال لنفسه " اكيد عامل مصيبة " وبالفعل سمع صراخ زياد شقيق عمار وهو يستغيث بالأهالي "الحقوني" وبعدها شاهد عمار وهو غارقا في دماؤه ويلفظ أنفاسه الأخيرة وحملناه وتوجهنا به إلى مستشفى السلام في محاولة إنقاذه ولكنه كان توفي في الحال للأسف بمجرد وصوله المستشفى.

واختتم عبده شاهد العيان حديثه لصدى البلد أطالب بحق عمار الطفل الصغير الذي لم يرتاح في حياته بل كان دائماً بطل لأنه سبق وأن انقذ الفرش الذي اقف عليه من السرقة في حين غيابي عنه في وقت سابق ، ويجب معاقبة الجاني لأنه خطط للسرقة والقتل معا لأنني وجدته يحوم حول المكان ليلة ارتكابه الجريمة وكان معه سلاح أبيض خطط لاستخدامه .

https://youtube.com/shorts/zFgxv2vTjGo

الطفل عمار مقتل الطفل عمار بورسعيد

