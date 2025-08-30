قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمنافسة تطبيقات الدردشة.. تيك توك يزود الرسائل الخاصة بميزات جديدة
الرئيس الصيني يؤكد دعمه لتوسعات استثمارات شركات بلاده في مصر
قمة الصداقة والتعاون.. شي جين بينج ومدبولي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
ليلة سوداء على إسرائيل..كمين الزيتون يكشف هشاشة جيش الاحتلال في معركة غزة
أصغر إمام في الجامع الأزهر.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جهود مكثفة بأحياء بورسعيد لرفع كفاءة النظافة العامة والمظهر الحضاري

جهود مكثفة بأحياء بورسعيد لرفع كفاءة منظومة " النظافة العامة " والحفاظ على المظهر الحضاري
جهود مكثفة بأحياء بورسعيد لرفع كفاءة منظومة " النظافة العامة " والحفاظ على المظهر الحضاري
محمد الغزاوى

تواصلت الجهود المكثفة لمنظومة النظافة بمناطق متفرقة في ضواحى بورسعيد من خلال الورديات اليومية وتأدية أعمال النظافة ورفع القمامة وإزالة المخلفات والكنس والتجريف وتفريغ صناديق القمامة وازالة مخلفات تقليم الاشجار، وذلك بطريق الشاحنات وسور الجيش وشارع مصطفي كامل وفي محيط مستشفى الجامعة،  بمجهودات فريق العمل الميداني لإدارة تحسين البيئة مدعمين بسيارات ومعدات الحي

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد،  برفع كفاءة منظومة النظافة العامة بجميع احياء المحافظة

و شهد حي المناخ بمحافظة بورسعيد انطلاقة ميدانية لفرق العمل خلال الأسبوع من خلال إدارة تحسين البيئة، حيث انتشرت فرق النظافة الميدانية في شارع محمد فريد بك "كسري" وسعد زغلول "الثلاثيني" ، لتنفيذ حملة مكثفة شملت كنس الشوارع، رفع تجمعات القمامة والمخلفات، وتجريف الرمال، بالإضافة إلى تفريغ صناديق القمامة.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتحسين منظومة النظافة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية وآمنة، ويعكس التزام حي المناخ بالبعد البيئي لرؤية الدولة في التنمية المستدامة، من خلال تحسين إدارة المخلفات وتعزيز الوعي البيئي في جميع الأوقات، بما في ذلك أيام العطلات والمواسم .


جهود مكثفة بأحياء بورسعيد لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري

وداخل حي العرب تواصلت المتابعة لكافة الأعمال الميدانية اليومية للنظافة العامة برفع المخلفات بنطاق الحى حيث قام فريق العمل الميداني بإدارة تحسين البيئة برفع تجمعات القمامة بمنطقة حي العرب ورفع تجمعات القمامة تحت الصناديق بمحيط السلام تمليك و ذلك تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع الرئيسية والداخلية

كثفت إدارة الحدائق بديوان عام حي الزهور، من جهودها للارتقاء بمستوى المسطحات الخضراء والحدائق الواقعة في نطاق الحي، وقامت إدارة الحدائق بالحي بأعمال صيانة بمعهد عمر بن الخطاب الاعدادى والثانوى بنات ،ومدرسة عبد الرحمن شكرى ومصنع التغذية المدرسية وصيانة لمسطح امام بريد عثمان بن عفان ورى وصيانة بمسطحات السيد سرحان، يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والاهتمام بالمظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.


وفي حي الشرق، واصلت فرق العمل الميدانى بإدارة تحسين البيئة أعمال النظافة (كنس يدوى وتجريف رمال) وذلك في إطار حرص الحى على تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للحى وذلك بهدف رفع كفاءة الشوارع والحفاظ على نظافة البيئة المحيطة بالمواطنين والصورة الحضارية اللائقة بمكانة حي الشرق خاصة ايام العطلات الأسبوعية لاستقبال الزوار فى مناخ صحى  للحى، وتنفذ هذه الأعمال بالتنسيق مع فرق النظافة والجهات المعنية ضمن خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وعلى جانب آخر، حرصاً على تحسين جودة الخدمات المقدمة لرواد مدينتي بورفؤاد و بورسعيد، تم رفع كفاءة حارات انتظار السيارات بمرفق المعديات، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026 وزيادة الكثافات المرورية بالموقع الحيوي خاصة مع زيادة أعداد الزائرين ورحلات اليوم الواحد في هذا التوقيت من العام.  

وشملت أعمال التطوير ورفع الكفاءة تخطيط الحارات المرورية وتثبيت حواجز فسفورية عاكسة لتحقيق أعلى معدلات الأمان خاصة خلال ساعات الليل، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية والخدمات بالمناطق الحيوية بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وضمان السلامة العامة للمترددين على المنطقة.

