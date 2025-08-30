قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالمستندات.. ننشر إجراءات الضرائب لزيادة الحصيلة خلال العام المالي الماضي
أنور: قطاع المكملات الغذائية صناعة استراتيجية تستهدف مليار دولار صادرات
توقعات بفوز كاسح للشيخ محمد حشاد بمنصب نقيب القراء
بث مباشر.. الأزهر يطلق يوم السرد القرآني وختم المصحف كاملاً في جلسة واحدة
الداخلية تكشف تفاصيل هروب نزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بالمقطم
المالية: 35% زيادة فى الإيرادات الضريبية نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال
المالية: ندعم الفئات الأقل دخلاً بمبادرات علاجية وإسكانية| تفاصيل
المالية: وفرنا 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية
وزير المالية : تحملنا 7.5 مليار جنيه لدعم الاسكان الاجتماعي و143مليارا للمعاشات
المالية: 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
الدولار بـ 40 جنيه.. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب
وزير المالية: ارتفاع إيرادات الضرائب لـ 2.204 تريليون جنيه بزيادة 35%
محافظات

رئيس شباب النواب يحصل على موافقة وزير الصحة لتكليف الخريجين بمستشفى جامعة بورسعيد

موافقة وزير الصحة على تكليف الخريجين للعمل بجامعة بورسعيد
محمد الغزاوى

حصل الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بناء على توصيات المجلس الصحي الإقليمي بمحافظة بورسعيد على موافقه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة ، لتكليف خريجي التمريض والفنيين والصيادلة، لإنهاء إجراءات تكليفهم بالمستشفى الجامعي ببورسعيد تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على موافقة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، علي الطلب المقدم منه بسرعة مخاطبة إدارة التكليف بالوزارة لإنهاء الإجراءات الخاصة بتكليف -أخصائي تكنولوجيا طبية بالدرجة الثالثة.
-الصيادلة بالدرجة الثالثة.
-فني التمريض والمعامل والتسجيل الطبي والإحصاء من الدرجة الرابعة.

الدكتور محمود حسين يحصل علي موافقه نائب رئيس الوزراء لتكليف الخريجين بمستشفي الجامعه

كما تضمن الطلب تكليف دفعة 2022/2023 من خريجي كلية التمريض جامعة بورسعيد (عددهم 19 أخصائي تمريض)، 
وذلك إلى جانب تكليف دفعة التمريض (عام) من خريجي المعهد الفني للتمريض والمعاهد الفنية الصحية (عددهم 191 خريجًا)، إضافة إلى من يرغب من خريجي كليات التمريض على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور محمود حسين أن هذه الخطوة تأتي في إطار توصيه المجلس الصحي بالمحافظه لدعم المنظومة الصحية، والإسراع بتشغيل مستشفى جامعة بورسعيد لتقديم خدمات طبية متميزة لأبناء المحافظة والقضاء نهائيا علي مشكله نقص اسره العنايه 
 

كذلك حل مشكله أسر الخريجين من ابناء بورسعيد و الذين يتم تكليفهم في محافظات اخري مما يتسبب في إرهاق مادي ومعنوي للخريجين وأسرهم

بورسعيد جامعة بورسعيد وزير الصحة مجلس النواب

