رئيس شباب النواب يحصل على موافقة وزير الصحة لتكليف الخريجين بمستشفى جامعة بورسعيد

حصل الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بناء على توصيات المجلس الصحي الإقليمي بمحافظة بورسعيد على موافقه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة ، لتكليف خريجي التمريض والفنيين والصيادلة، لإنهاء إجراءات تكليفهم بالمستشفى الجامعي ببورسعيد تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على موافقة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، علي الطلب المقدم منه بسرعة مخاطبة إدارة التكليف بالوزارة لإنهاء الإجراءات الخاصة بتكليف -أخصائي تكنولوجيا طبية بالدرجة الثالثة.

-الصيادلة بالدرجة الثالثة.

-فني التمريض والمعامل والتسجيل الطبي والإحصاء من الدرجة الرابعة.

كما تضمن الطلب تكليف دفعة 2022/2023 من خريجي كلية التمريض جامعة بورسعيد (عددهم 19 أخصائي تمريض)،

وذلك إلى جانب تكليف دفعة التمريض (عام) من خريجي المعهد الفني للتمريض والمعاهد الفنية الصحية (عددهم 191 خريجًا)، إضافة إلى من يرغب من خريجي كليات التمريض على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور محمود حسين أن هذه الخطوة تأتي في إطار توصيه المجلس الصحي بالمحافظه لدعم المنظومة الصحية، والإسراع بتشغيل مستشفى جامعة بورسعيد لتقديم خدمات طبية متميزة لأبناء المحافظة والقضاء نهائيا علي مشكله نقص اسره العنايه



كذلك حل مشكله أسر الخريجين من ابناء بورسعيد و الذين يتم تكليفهم في محافظات اخري مما يتسبب في إرهاق مادي ومعنوي للخريجين وأسرهم