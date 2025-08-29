بورسعيد .. بدء اعمال رفع أكوام الردش فى شارع الصباح بحي المناخ

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، أعمال رفع أكوام الردش، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال زيارته الأخيرة للمحافظة.

جاء ذلك في إطار الاستجابة لمطالب المواطنين بحي المناخ والجهود المبذولة للانتهاء الجذري من المشكلات البيئية.

بدأت الأعمال بشارع الصباح التابع للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على أن تتوالى المتابعة لرفع كافة التراكمات ونقلها إلى الأماكن المخصصة والأمنة بالكيلو ١٤ جنوب بورسعيد بعدما كانت تمثل عائقا ومصدر إزعاج للسكان.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين البيئة المعيشية للمواطنين، والارتقاء بالمناطق السكنية الجديدة، مؤكدا على التزام المحافظة بربط المشروعات الخدمية بأهداف التنمية المستدامةخاصة فيما يتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.

ومن جانبه، أكد رئيس حي المناخ علي استمرار المتابعة الميدانية بشكل يومي حتى الانتهاء من رفع جميع التراكمات، مؤكدا أن التنسيق قائم بين الحي والهيئة العامة للتعاونيات لتنفيذ الأعمال بكفاءة عالية وضمان استدامة النظافة وتوفير بيئة صحية وآمنة لقاطني الحي.

وتأتي هذه الجهود في إطار سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي تتبناها محافظة بورسعيد لتحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الأحياء مع ضمان تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة وبمتابعة ميدانية دقيقة.