محافظ شمال سيناء: الوضع في غزة صعب ونواصل الجهود لإيجاد خطة شاملة لحل الدولتين
«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة
4 طن حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 225 مليون جنيه | صور
مخالفات حددها القانون تمنع توصيل الكهرباء للعقارات | احذرها
بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل..صور
لتخلف الإدارة عن تقديم دليل إدانته .. براءة موظف من جريمة مخلة بالشرف
لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين
تفاصيل وصول وفد مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش
هجوم روسي كبير يستهدف مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
9 لاعبين.. غيابات مؤثرة للأهلي أمام بيراميدز بالدوري
خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام
محافظات

رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى زهور بورسعيد لـ 51 سريرًا

محمد الغزاوى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الزهور التابع للهيئة في محافظة بورسعيد بنسبة 25%، حيث جرى إضافة 10 أسرة جديدة لتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 51 سريرًا، وذلك في إطار خطط الهيئة للتوسع في خدمات الطوارئ وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تكلفة تجهيز السرير الواحد داخل العناية المركزة تصل إلى نحو 16 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات الكبيرة تعكس حرص الدولة المصرية على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية بأحدث معايير الجودة العالمية، وبما يضمن سرعة التدخل لإنقاذ حياة المرضى.

وأضاف رئيس الهيئة، أن مستشفى زهور بورسعيد نجحت منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى الآن في تقديم أكثر من 1.6 مليون خدمة طبية وعلاجية، شاملة العمليات وخدمات الطوارئ والفحوصات الطبية والمعملية بما يعكس الدور المحوري للمستشفى كواحدة من ضمن 9 مستشفيات تابعين للهيئة بالمحافظة تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة لقاطني محافظة بورسعيد وإقليم القناة كله .

مستشفى الزهور استقبلت 3000 حالة حرجة وحققت نسب شفاء عالية تضاهي المعايير العالمية

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المستشفى استقبلت منذ انطلاق المنظومة أكثر من 780 ألف حالة طوارئ، جرى التعامل معها بشكل فوري لضمان سرعة التدخل الطبي وإنقاذ حياة المرضى، لافتًا إلى أن العناية المركزة بمستشفى الزهور استقبلت أكثر من 3000 حالة حرجة حققت معها نسب شفاء عالية تضاهي المعدلات العالمية.

وأكد رئيس الهيئة أن التوسع في خدمات العناية المركزة يمثل أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة، التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية، وتحقيق أعلى درجات رضاء للمنتفعين، بما يتماشى مع أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف: أن ما تحقق من تطوير داخل مستشفى الزهور يعكس التزام الهيئة بتحويل مستشفياتها إلى منشآت قادرة على تلبية جميع احتياجات المرضى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، داخل محافظاتهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لزيادة معدلات الأمن الصحي، وذلك بما يعزز تقديم خدمات تواكب التطور العالمي في الرعاية الحرجة والطارئة.

وأضاف السبكي، أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز استدامة الخدمات الصحية من خلال استثمارات نوعية في البنية التحتية والتكنولوجيا الطبية الحديثة، مؤكدًا أن ما يتحقق اليوم في بورسعيد سيكون نموذجًا يحتذى به في باقي محافظات المرحلة الثانية من المنظومة، بما يضمن وصول الخدمة وفق أعلى معايير الجودة لكل مواطن .

بورسعيد الرعاية الصحية مستشفي الزهور العناية المركزة

