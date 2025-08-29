بيطري بورسعيد تتابع عمليات تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

تابعت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد أعمال لجان التحصين ضد العترة الجديدة لفيروس الحمي القلاعية SAT1 للماشية.

وفرت مديرية الطب البيطري اللقاح ضد العترة الجديدة لفيروس الحمي القلاعية SAT1، وذلك استكمالا للجهود المبذولة لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية - حمى الوادي المتصدع و العترة sAT-1 في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين،

ومرت على اللجان الدكتورة فاتن صلاح، لمتابعة أعمال التحصين و أعمال اللجان وذلك في إطار أعمال الحملة القومية الطارئة للتحصين ضد العترة الجديدة لفيروس الحمى القلاعية SAT 1 بجميع أنحاء المحافظة حيث تعد بورسعيد البوابة الشرقية لجمهورية مصر العربية.

مديرية الطب البيطري تتابع أعمال لجان التحصين ضمن الحملة القومية الطارئة

ونفذت اللجان أعمال التحصين والتسجيل والترقيم، وتوعية المربيين بخطورة العترةSAT 1 وأهمية التحصين لتجنب الخسائر الاقتصادية الفادحة وللحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم التوعية بأهمية الجرعة التنشيطية بعد ٢١ يوم من الجرعة الأولي وأهمية التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية والتربية المنزلية الآمنة، تماشيا مع أهداف وفعاليات الحملة القوميه للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وخطة الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد القومي.





يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لفعاليات الحملة القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتهدف الحملة إلى رفع المناعة الوقائية للماشية، ومنع انتشار الأمراض الوبائية التي تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة الحيوان والإنسان على حد سواء، وأكدت المديرية على استمرار جهودها، حيث تقدم جميع التحصينات، مع توفير الإرشادات الصحية اللازمة.