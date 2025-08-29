قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى مولده .. كيف كان يتعامل النبي مع الأهل والجيران؟
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري بورسعيد تتابع عمليات تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

مديرية الطب البيطري تتابع أعمال لجان التحصين ضمن الحملة القومية الطارئة
مديرية الطب البيطري تتابع أعمال لجان التحصين ضمن الحملة القومية الطارئة
محمد الغزاوى

تابعت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد أعمال لجان التحصين ضد العترة الجديدة لفيروس الحمي القلاعية SAT1 للماشية.

وفرت مديرية الطب البيطري  اللقاح ضد العترة الجديدة لفيروس الحمي القلاعية SAT1، وذلك استكمالا للجهود المبذولة لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية - حمى الوادي المتصدع و العترة sAT-1 في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين، 

ومرت على اللجان الدكتورة فاتن صلاح، لمتابعة أعمال التحصين و أعمال اللجان وذلك في إطار أعمال الحملة القومية الطارئة للتحصين ضد العترة الجديدة لفيروس الحمى القلاعية SAT 1 بجميع أنحاء المحافظة حيث تعد بورسعيد البوابة الشرقية لجمهورية مصر العربية.

مديرية الطب البيطري تتابع أعمال لجان التحصين ضمن الحملة القومية الطارئة

ونفذت اللجان أعمال التحصين والتسجيل والترقيم،  وتوعية المربيين بخطورة العترةSAT 1 وأهمية التحصين لتجنب الخسائر الاقتصادية الفادحة وللحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم التوعية بأهمية الجرعة التنشيطية بعد ٢١ يوم من الجرعة الأولي وأهمية التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية والتربية المنزلية الآمنة، تماشيا مع أهداف وفعاليات الحملة القوميه للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وخطة الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد القومي. 


  
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لفعاليات الحملة القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتهدف الحملة إلى رفع المناعة الوقائية للماشية، ومنع انتشار الأمراض الوبائية التي تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة الحيوان والإنسان على حد سواء، وأكدت المديرية على استمرار جهودها، حيث تقدم جميع التحصينات، مع توفير الإرشادات الصحية اللازمة.

بورسعيد مديرية الطب البيطري محافظة بورسعيد الحمى القلاعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

روبي

روبي عن حفلها بالعلمين الجديدة: أحلى حاجة ليا السنادي

روبي

بحضور كامل العدد.. روبي سندريلا ختام الروماني بالعلمين الجديدة (صور)

درة

درة تخطف الأنظار على متن يخت بالساحل الشمالي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم

هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها

بميزة من الثمانينيات.. تويوتا تحدث أشهر سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان

نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب
نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب
نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب

فيديو

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد